周末防疫 台南知名玉井芒果冰霸氣「人潮過載就關門」

周末宅在家防疫！台南新化老街今天遊客約比往常假日少8成，玉井老街知名芒果冰店家老闆「霸氣」説，人潮過載就「關門」，很開心今天上午「沒什麼人」，大家「順時中」擋住疫情，不然下個月進入真正旺季影響會更大。

新化老街巿場口的煎粿攤，以往周六上午都擠滿吃早餐的人潮，今天比較冷清，老闆說前幾天就已經禁止內用，只提供外帶，生意沒有差很多；但有店家閒得在門口看報紙說「幾乎沒有遊客」。

在新化市場口的武安里長服務處，以往聚集很多泡茶聊天的民眾，現在里長取消泡茶民眾來最多喝白開水還有一些椅子，也都收起來，請大家盡量留在家裡面。

新化區公所從今天開始到下禮拜也都有排定稽查人員不定時到老街、市場、公園及廣場等稽查民眾有沒有戴口罩，已經做好社交距離。

夏天是玉井芒果冰熱賣的季節，之前天氣炎熱前往老街吃冰的遊客也增加，但隨著疫情升高也擔心有群聚問題，玉井知名有間冰舖已取消內用，老闆也霸氣的宣布，周末工讀生全部休假，如果顧客太多他不排除要關店。

簡姓業者說，這一波如果不擋下，來到下個月才是芒果冰的旺季，到時候影響層面更大，這個禮拜大家忍耐最好在28日以前就能夠把疫情擋下來。