全台防疫三級警戒第一個周末假日 阿里山風景區空蕩蕩

新冠肺炎疫情全台升到三級警戒，今天是第一個周末假日，嘉義縣阿里山國家風景區內熱門景點：阿里山國家森林遊樂區、太平雲梯及老街、奮起湖老街等各景點，空空蕩蕩，大多數商店飯店民宿業停業；阿管處暫時關閉服務中心，封閉步道，商店及民宿業者說，「這波疫情最嚴重，防疫優先！」

嘉義縣旅館公會理事長陳昆茂說，阿里山旅館自本土疫情爆發以來，團、散客接連取消住宿，入住率1成都不到，5月是學校畢業旅行季節，還有許多聯誼性社團也會上阿里山辦自強活動，都取消，遊樂區關閉後 ，遊樂區只有店家飯店業者及林管處人員，不見遊客，遊樂區空蕩，保全人員嚴加管制進出人員。

林務局宣布暫停開放轄內所有森林育樂場域，嘉義林管處及林鐵處關閉阿里山森林遊樂區、森林鐵路等設施；以往假日遊客人潮多的奮起湖老街也空蕩蕩，老街店家說，上月底有確診者到奮起湖老街，足跡曝光後，遊客人數驟跌，門可羅雀。

另，梅山鄉知名景點「太平雲梯」原本假日人潮多，平均每天遊客2千多人，配合防疫升級，管理單位太平社區暫停開放到28日，自主休園，村長嚴清雅說，太平老街店家也停止營業，雲梯進行內部整體質化提升以及橋塔構件清洗消毒、綠美化植栽工程、周圍步道清潔管理。