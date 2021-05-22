台南漁光島戲水人潮退 零星遊客：玩得更安心

台南市安平區漁光島受到疫情影響，遊客明顯減少，戲水人潮不若以往。但天氣實在太熱了，來此戲水的民眾說，待在家也會悶壞，趁著遊客少，反而玩得更開心。

漁光島有台南最美的海灘之稱，除了是風帆運動訓練基地，月牙灣海灘從清晨到黃昏都有不同景致，除了吸引愛慢跑的民眾利用早上、下午跑步，也吸引玩家來此作水上運動，黃昏時更是欣賞夕陽的好地方。

受到疫情升溫，由2級升為3級影響，連日來遊客大為減少，元圓餐飲老闆吳金哲說，因遊客減少，生意也大受影響，但也是沒辦法的事，他們能做的就是做好清潔消毒，煮出好吃的料理吸引遊客來用餐與外帶。

方姓、劉姓市民上周來漁光島一遊，遊出興趣，他們認為這裡空氣好、景色美，且很寧靜，而且有道地海味美食，昨天下午再來玩一次，並品嘗料理，今天再約朋友要來大啖美食。

來戲水的情侶檔說，這幾天因疫情關係都待在家裡，悶到快受不了，來漁光島玩水踏浪，因為海灘上沒人潮，反而玩得更盡興、更安心。