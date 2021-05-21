綠竹筍主產區台南乾旱嚴重 農業局會勘農損超過兩成

台南是台灣綠竹筍主產區，種植面積近4000公頃年產值20多億元。市府農業局因農民反映今年嚴重缺水損害綠竹筍收成，今天仍前往綠竹筍產區勘查，下午勘查結束認定3月至5月高溫乾旱已造成龍崎、關廟及歸仁產區綠竹筍受損嚴重、出筍率普遍短少20%以上。

農業局長謝耀清表示，依農業天然災害救助辦法查報、現場勘查，發現各區損害程度達到災損救助標準，已立即提報農糧署爭取列入現金救助及低利貸款災區。

農糧署及台南農改場「因疫情嚴重」停止參與勘查農業災損，市府農業局今天仍會同區公所及農會組成勘查小組，前往通報受災的綠竹筍田區勘查，發現綠竹筍受乾旱影響損害程度達20%以上。

農業局表示，農業天然災害現金救助必須依法現勘確認同一行政區內同品項作物，全區損害程度達20%以上，經提報農糧署公告列入現金救助 及低利貸款災區，自公告隔日起10日內至土地所在地公所申報現金救助 ，至於申請低利貸款農民則自公告翌日起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起15日 內檢附該證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向貸款經辦機構 提出申請。