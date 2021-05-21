曾文水庫集水區飄雨 人工增雨效果有限

台南各主要水庫水位持續下探，曾文水庫集水區今天下午出現些微雨勢，水利署把握機會啟動人工增雨作業，可惜降雨不明顯，對水情幾乎沒有助益，其他水庫集水區沒有降雨。

經濟部水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，曾文水庫集水區午後降雨，水利署人工增雨作業小組於12時30分在壩頂施放1支焰劑，不過因降雨條件不是很理想，至下午4時為止累積雨量僅約4.1毫米，對水情幾乎沒有幫助。

鄒漢貴指出，台南市水情燈號仍維持在代表減量供水的橙燈，今天3座主要水庫總蓄水量約7000萬立方公尺，雖距離代表分區供水的紅燈還有一段距離，但仍要民眾配合多節約用水。

依南區水資源局觀測資料，今天下午4時曾文水庫蓄水量為3041萬立方公尺，蓄水率5.97%，烏山頭水庫蓄水量3153萬立方公尺，蓄水率40.12%，南化水庫蓄水量914萬立方公尺，蓄水率10.05%。