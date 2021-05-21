快訊

國會疫情延燒 羅致政：辦公室第二名助理確診

柔道童昏迷1個月未甦醒 父喊話「你是爸爸永遠的寶」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新營醫院啟動移動式貨櫃採檢站 每小時可採檢20多人次

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
新營醫院成立移動式貨櫃採檢站，也提供防疫門診服務。圖／院方提供
新營醫院成立移動式貨櫃採檢站，也提供防疫門診服務。圖／院方提供

新營醫院利用台南鳳凰扶輪社捐贈之移動式貨櫃採檢站設置為COVID-19戶外發燒篩檢站，兼顧安全與效率，將採檢區與被採檢區分隔，安全防護達到阻隔病毒穿透，採檢人員雙手伸進採檢洞口，藉由作業手套進行篩檢，除了減輕急診檢疫人員的負擔，同時解決民眾就醫久候的問題。

新營醫院表示，疫情漸趨嚴峻擴大，隨著本土病例逐漸增加，確診者的足跡愈來愈複雜，疫調也越發困難，以致有接觸確診者或足跡被匡列者會主動至醫院採檢，近期至衛福部新營醫院採檢者人數激增，當務之急是阻絕可疑病例進入院區造成交互感染危機，及疑似COVID-19個案過度集中，造成急診室壅塞。

新營醫院配合政府守護防疫工作，院長陳明智及副院長王蘭福也投入第一線為採檢者服務。陳明智表示，貨櫃屋採檢站設有冷氣、負壓及獨立紫外線消毒設備，可以改善醫護人員採檢環境的品質，提高採檢量能。以採檢一個案3分鐘，可以同時進行二人或同時多間採檢，每小時可完成採檢20多人次，有效提升採檢能量。

新營醫院另從110年5月21日開始提供「防疫門診」及「定點採檢」服務，若有需求之民眾請多加利用。

新營醫院成立移動式貨櫃屋採檢站。圖／院方提供
新營醫院成立移動式貨櫃屋採檢站。圖／院方提供
新營醫院配合政府守護防疫工作，院長陳明智及副院長王蘭福投入第一線為採檢者服務。圖／院方提供
新營醫院配合政府守護防疫工作，院長陳明智及副院長王蘭福投入第一線為採檢者服務。圖／院方提供

COVID-19 紫外線 發燒

延伸閱讀

新竹市確診男案2349不配合疫調 林智堅重話：將處分

集中檢疫所加發血氧偵測儀 防染疫者病情生變

搶散布確診疫情 高市：即便訊息為真仍可重罰

5月起曾赴雙北若不適 高市：可至23家醫院採檢

相關新聞

北港朝天宮商街冷清苦 廟方直播讓不出門遊客與神同在

全國防疫升級的第一個周末，雲林縣北港朝天宮今天依舊只見零星遊客，出現一個家族小進香團，但仍被擋在門外，只讓神明進廟稍作安...

台南漁光島戲水人潮退 零星遊客：玩得更安心

台南市安平區漁光島受到疫情影響，遊客明顯減少，戲水人潮不若以往。但天氣實在太熱了，來此戲水的民眾說，待在家也會悶壞，趁著...

台南美食大街空蕩蕩 業者不以為憂反而高興

今天是疫情升級為3級的第1個周六，台南市安平老街及以美食聞名的國華街，不是空蕩蕩就是行人少得可憐，幾乎沒有遊客。在地美食...

未戴口罩辱罵台南市稽查人員 遭罰1.5萬元

台南市仁德、官田區有民眾未戴口罩，辱罵勸導的市府人員，甚至吐口水、推打，台南市警察局長方仰寧表示，已將辱罵執法公務員的劉...

周末防疫 台南知名玉井芒果冰霸氣「人潮過載就關門」

周末宅在家防疫！台南新化老街今天遊客約比往常假日少8成，玉井老街知名芒果冰店家老闆「霸氣」説，人潮過載就「關門」，很開心...

全台防疫三級警戒第一個周末假日 阿里山風景區空蕩蕩

新冠肺炎疫情全台升到三級警戒，今天是第一個周末假日，嘉義縣阿里山國家風景區內熱門景點：阿里山國家森林遊樂區、太平雲梯及老...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。