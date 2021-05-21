新營醫院啟動移動式貨櫃採檢站 每小時可採檢20多人次

新營醫院利用台南鳳凰扶輪社捐贈之移動式貨櫃採檢站設置為COVID-19戶外發燒篩檢站，兼顧安全與效率，將採檢區與被採檢區分隔，安全防護達到阻隔病毒穿透，採檢人員雙手伸進採檢洞口，藉由作業手套進行篩檢，除了減輕急診檢疫人員的負擔，同時解決民眾就醫久候的問題。

新營醫院表示，疫情漸趨嚴峻擴大，隨著本土病例逐漸增加，確診者的足跡愈來愈複雜，疫調也越發困難，以致有接觸確診者或足跡被匡列者會主動至醫院採檢，近期至衛福部新營醫院採檢者人數激增，當務之急是阻絕可疑病例進入院區造成交互感染危機，及疑似COVID-19個案過度集中，造成急診室壅塞。

新營醫院配合政府守護防疫工作，院長陳明智及副院長王蘭福也投入第一線為採檢者服務。陳明智表示，貨櫃屋採檢站設有冷氣、負壓及獨立紫外線消毒設備，可以改善醫護人員採檢環境的品質，提高採檢量能。以採檢一個案3分鐘，可以同時進行二人或同時多間採檢，每小時可完成採檢20多人次，有效提升採檢能量。