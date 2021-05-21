解旱象 南市首座工地大型移動式RO淨水設備啟用

台南市向水利署爭取4台大型移動式RO淨水設備，位於歸仁區的首座建設工地大型移動式RO淨水設備今天啟用供水，估計每日可產出水量約380噸，每月可產出水量約1萬1400噸。

台南市長黃偉哲今天視察這項RO淨水設備運作情形。他表示，未來3座設在工地的RO淨水設備，每日可提供1160噸水到自來水管網，約占台南市每日用水量90萬噸的千分之1.5。市府會持續努力開源，而在節流部分，目前台南市每天98萬噸用水減至90萬噸，希望達到節水85%的目標，尤其目前在水情、疫情都嚴峻狀況下，各界更應做好防疫也積極節水。

水利局長韓榮華表示，今日視察的RO淨水設備是台南市第一座將工地的地下水經過UFRO處理後，導入到自來水管網，在經過前3天試運轉後於今日啟用，未來RO及砂濾設備全數啟用後，總計可提供約27萬噸水，供應到自來水管網或洗車業，作為新的水資源供應來源。

依水利局數據，未來4台RO淨水設備設置完竣後，預估每日可產出水量約1560噸，每月可產出水量約4萬6800噸，將可穩定供應自來水、工業用水，減輕自來水供水壓力；另3台砂濾設備設置完竣後，預估每日可產出水量約1130噸，協助供應洗車業清潔用水；RO、砂濾設備於半年左右的運作期間，整體供水預估效益約27萬噸。

台南市水情燈號目前為橙燈警示，屬減量供水階段，現行工業用水大戶節水率為15%、非工業用水大戶節水率為20%。黃偉哲在2月23日召開抗旱會議時親自向經濟部水利署提出設置RO淨水設備需求；水利署4月在抗旱2.0計畫中核定挹注台南市4台大型移動式RO淨水設備及3台砂濾設備。

在設置考量上，RO淨水設備優先處理建設工地地下水，以供給自來水；其次則處理水資源回收中心放流水，以產製再生水供給工業用水。至於砂濾設備則在RO淨水設備建置過渡期間，先初級過濾建設工地地下水，以供給洗車業用水。

黃偉哲要求市政團隊積極尋覓合適水源，已分別在歸仁、安平、善化、北區、南區等建案勘評合適的建設工地地下水，並至6處水資源回收中心勘查，最終決定分別在歸仁佳展、達麗建設工地、善化宇成建設工地及仁德水資源回收中心共4處設置RO淨水設備；砂濾設備則分別設置在歸仁達麗建設工地、善化宇成建設工地及南區水萍塭公園工務局工地等3處地點。

南市府與自來水公司第六區管理處在確定設置地點後，推動建設工地地下水再利用，以RO淨水設備處理後進入自來水系統，直接增加自來水供給量，水質檢測值均符合自來水68項水質標準，最大化RO供水效益，又輔以砂濾設備處理提供作為洗車業用水。