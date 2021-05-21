乾旱還是要防風災交通中斷 台南大內公所運補偏遠部落

台南市大內區環湖里轄管馬斗欄山區部落位於大內區北端與官田區、六甲區毗鄰，是對外交通不易到達邊陲部落，且出入交通極易因山崩土石流中斷；大內區公所今天與玉井區全聯合作，發專車運送物資前往部落；提前贊助當地10多名偏遠住戶避免汛期災害遭遇交通中斷造成斷糧。

大內區長李義隆今天帶領社會課成員，會同廠商將白米、麵條、罐頭、礦泉水等防災儲備物資運送部落，並借用鄰長住屋處儲放至汛期結束。

李義隆表示，為保障部落於災時儲備足夠糧食，以避免遭遇交通中斷造成斷糧情形，汛期前超前儲備糧食於災時易發生交通中斷偏遠地區，實屬必要。

他說，公所今年也與距離最近的廠商全聯玉井店簽定物資支援協定，盡可能及時運送民生物資至有實際需求的部落、保障當地居民糧食供給無虞。

馬斗欄部落距離區公所車程仍需40多分鐘，是大內區交通最遠不易到達邊陲部落，且出入幹道狹小極易因山崩或土石流影響中斷，現有居民僅10餘人；該部落曾於莫拉克風災時交通中斷斷糧數日。