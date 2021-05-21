守護零確診開罰12件未戴口罩民眾 翁章梁直播防疫快報

新冠肺炎疫情進入社區感染，全台防疫提升三級，嘉義縣至今維持零確診，轄區活動都暫停，縣長翁章梁今天起每周中午三次，透過臉書直播防疫快報，翁章梁首播說，已開出12張未戴口罩罰單，他強調，23日、28日、6月8日是三個疫情重要觀察點，一個城市不安全，全國都不安全，防疫整體作戰，不能心存僥倖。

今天起每周一、三、五中午12點半，線上直播「防疫快報」，翁章梁說，政府除打疫苗提供保護力，就是要撲滅感染疫情星星之火，因為星星之火一旦燎原，將一發不可收拾。

如何撲滅星星之火，保護自己、保護他人？翁章梁呼籲，「沒事拜託不要出門、戴口罩、勤洗手」，每一個人都做好這三件事，就是最好的防護手段，北部疫情擴散，街道清空，連國外媒體都報導，這就是台灣人自律精神。

翁章梁說，連續2天開罰12件未戴口罩、消保官啟動民生物資稽查、公務系統分區分流辦公保存戰力、身障者證明效期屆滿辦理重新鑑定展延至年底、停業期間娛樂稅和營業用房屋稅免徵及減免等。

嘉縣目前零確診，居家檢疫者80人，居家隔離者20人，嘉縣醫療系統足夠，鄉親不用擔心，已採購5千份快篩試劑，防疫物資有30天需求安全存量，9日母親節許多旅北鄉親返鄉，以2周安全時間計算，23日是第一個觀察點，另28日、6月8日是全國重要疫情觀察點。