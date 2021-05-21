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嘉義市娃娃機店暫停營業至28日 1業者還營業已蒐證查辦

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
業者已在娃娃機店門口貼公告，表示暫停營業。記者卜敏正／攝影
業者已在娃娃機店門口貼公告，表示暫停營業。記者卜敏正／攝影

本土疫情持續升溫，嘉義市建設處鑑於坊間選物販賣機店（娃娃機）無人管理、無法落實實聯制，且無法提供機台酒精消毒等防疫措施，為避免出現防疫破口，宣布即日起全市110家娃娃機店家暫時停業至5月28日止，籲請市民與業者多加配合。

抓娃娃機台店負責人趙亮鈞表示，面對疫情 一定全力配合政府的政策，但希望政府給點時間，讓業者「方便收店」，因為很多業家不是只有一家店，沒有能力同時間關店，也可能在各店寄放不同機台，若馬上開罰壓力很大。

嘉義市警察局表示，已經針對市區一家持續營業娃娃機業者蒐證，會將相關資料函送建設處，由建設處依規定查處。

市府建設處指出，娃娃機店現場沒有服務人員管理、無法落實實聯制，且無法提供機台酒精消毒等防疫措施，加上娃娃機、選物店皆非維生之必須。為守護市民健康安全、避免成為防疫破口，因而納入停止營業範圍。全市110家娃娃機店，至5月28日全面暫停營業，希望屋主、機台主及民眾共同攜手防疫，度過疫情嚴峻時刻。

市政府建設處表示，中央流行疫情指揮中心19日宣布全國提升疫情至第三級警戒，僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需，其他營業及公共場域全部必須關閉。

目前停業範圍除休閒娛樂業230家之外，再加上夾娃娃機選物店110家，共計340家，停業期限至110年5月28日止，後續是否恢復營業，依照中央流行疫情指揮中心宣布，與全國同步配合辦理，違規營業的業者，也將依照傳染病防治法，開罰新台幣6到30萬元，呼籲業者自律，切勿以身試法，危害民眾健康。

部分娃娃機放在店門口，業者貼上公告表示暫停營業。記者卜敏正／攝影
部分娃娃機放在店門口，業者貼上公告表示暫停營業。記者卜敏正／攝影

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