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罰不罰？雲林口罩大檢查 全罩式安全帽無法戴口罩
全國防疫升至第三級出門必須全程佩戴口罩，雲林縣府通令今起違者全面開罰，縣長張麗善今率主管和警方和全縣鄉鎮長同步至縣內20鄉鎮市人潮聚集處的市場視察，還是發現零星幾人沒戴，其中一人因戴全罩式安全帽無法戴口罩，經旁人協助後才戴上，張麗善強調為大家為自己出門一定戴口罩，將不再勸導違者開罰3千元至1萬5千元。
雲林縣長張麗善昨天正式宣布防疫罰則今天正式上路，今早即在虎尾鎮長丁學忠、警察局長朱宗泰等人陪同下，到虎尾鎮德興路傳統市場視察佩戴口罩情形，發現多數攤商和民眾都戴口罩，只遇到兩人未戴。
一名是行動不便是騎乘電動車的老人，沒戴口罩還邊騎邊吃東西，張麗善馬上送上口罩，老人還一度拒絕，張麗善即說「不戴罰3千元！」老人才勉為其難戴上，另有一戴全罩式安全帽的年輕人，也被發現沒戴口罩，縣長親為他戴上，但安全帽一戴，口罩又掉下，年輕人說，不是他不願戴，只是一戴就掉下，很難戴口罩。旁邊縣府人員馬上教他戴法，用一個角度戴口罩就不會掉，多練幾次就可以了，讓年輕人學了一招。
也有民眾詢問對於北部返鄉的民眾說如何處理，縣府表示，目前尚無禁令，無法限制返鄉，但一定要做好自主健康管理。
張麗善說，雲林到昨天有2個本土確診案例，今天她與縣府各局處首長及鄉鎮長，會同警方和衛生人員，分頭到20鄉鎮市人潮聚集處視察，並宣導不戴者將開罰，請鄉親配合。同時也嚴加督導小吃部、餐廳等，落實實名制及使用隔板，如做不到就只能外帶、不能內食，希望大家能嚴守防疫最高原則，正確戴口罩戴好戴滿。
至於未戴口罩開罰，雲林縣警察局表示，警方負責現場違規採證，或受理檢舉、蒐證，再將相關證據及紀錄表，函請衛生局認定再依違反傳染病防治法裁處。
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