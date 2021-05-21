快訊

國會疫情延燒 羅致政：辦公室第二名助理確診

柔道童昏迷1個月未甦醒 父喊話「你是爸爸永遠的寶」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

注意！自主休市防疫 台南4夜市暫停營業至5月28日

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市經發局在夜市宣導戴口罩。圖／經發局提供
台南市經發局在夜市宣導戴口罩。圖／經發局提供

因應疫情持續延燒，台南市政府針對夜市及市場祭出防疫規範，宣布全面禁止設置座位區，所有熟食一律外帶並禁止邊走邊吃，違者將依傳染病防治法進行裁罰，市長黃偉哲在防災會議中要求轄內市場及夜市都要落實各項防疫措施，也積極與自治會討論，目前已有新營中華路夜市等4大夜市宣布停業，全力支持市府防疫政策，為防疫盡一份心力。

經發局長陳凱凌表示，配合疫情政策4處業市自主停業助抗疫，白河國泰路夜市5月16日與5月23日停業；土城聖母廟夜市5月20日與5月27日停業；鹽水夜市5月19日與5月26日停業；新營中華路夜市5月22日與5月29日停業。

另鹽水牛墟市集及善化牛墟市集亦公告休市至5月底，後續再視疫情情況公告恢復營業時間，為減少群聚，保護社區民眾健康，鼓勵其他夜市也加入暫時停業行列。

市長黃偉哲說，全國防疫均已升為三級警戒，為阻絕病毒及傳染可能性，已要求市場、夜市所有的攤商都要配戴口罩，熟食攤全面取消共食區，僅可提供外帶並禁止邊走邊吃。

今天起全市同步派員至商圈、市場及夜市宣導，呼籲民眾於外出時必須全程配戴口罩，如遇欲勸導不聽或惡言相向者，將於蒐證後移送各業管單位依相關法令進行裁罰。

同時呼籲市民在接獲來源不明或未經證實之疫情或防制措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意擅播、轉傳，以免觸法，相關防疫資訊可上台南市政府或疾管署網站或撥打1922防疫專線洽詢。

市場處處長陳豪吉說，為防堵疫情擴散，市場處聯合區公所等單位進行防疫政策宣導與稽查，有民眾不理性不願配合戴口罩，經同仁勸導卻發生辱罵、以口水攻擊稽查小組成員等情形，目前已向派出所報案告發妨害公務罪及公然侮辱罪，並已向衛生局告發，呼籲民眾應理性配合公務勸導與稽查，市場處重申，防疫視同作戰，雖然過程辛苦，但防疫的決心不變，這是一場持久戰，要贏，需要你我一起並肩作戰！

夜市 疫情 口罩

延伸閱讀

假消息？網傳台南未戴口罩直接開罰 黃偉哲：仍先勸導

疫苗夠不夠？黃偉哲：一個月前綽綽有餘 現在不夠

台南公版線上課程首播 黃偉哲：確保孩子學習不中斷

全國升至三級警戒 黃偉哲否認事先知道中央決策

相關新聞

北港朝天宮商街冷清苦 廟方直播讓不出門遊客與神同在

全國防疫升級的第一個周末，雲林縣北港朝天宮今天依舊只見零星遊客，出現一個家族小進香團，但仍被擋在門外，只讓神明進廟稍作安...

台南漁光島戲水人潮退 零星遊客：玩得更安心

台南市安平區漁光島受到疫情影響，遊客明顯減少，戲水人潮不若以往。但天氣實在太熱了，來此戲水的民眾說，待在家也會悶壞，趁著...

台南美食大街空蕩蕩 業者不以為憂反而高興

今天是疫情升級為3級的第1個周六，台南市安平老街及以美食聞名的國華街，不是空蕩蕩就是行人少得可憐，幾乎沒有遊客。在地美食...

未戴口罩辱罵台南市稽查人員 遭罰1.5萬元

台南市仁德、官田區有民眾未戴口罩，辱罵勸導的市府人員，甚至吐口水、推打，台南市警察局長方仰寧表示，已將辱罵執法公務員的劉...

周末防疫 台南知名玉井芒果冰霸氣「人潮過載就關門」

周末宅在家防疫！台南新化老街今天遊客約比往常假日少8成，玉井老街知名芒果冰店家老闆「霸氣」説，人潮過載就「關門」，很開心...

全台防疫三級警戒第一個周末假日 阿里山風景區空蕩蕩

新冠肺炎疫情全台升到三級警戒，今天是第一個周末假日，嘉義縣阿里山國家風景區內熱門景點：阿里山國家森林遊樂區、太平雲梯及老...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。