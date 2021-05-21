注意！自主休市防疫 台南4夜市暫停營業至5月28日

因應疫情持續延燒，台南市政府針對夜市及市場祭出防疫規範，宣布全面禁止設置座位區，所有熟食一律外帶並禁止邊走邊吃，違者將依傳染病防治法進行裁罰，市長黃偉哲在防災會議中要求轄內市場及夜市都要落實各項防疫措施，也積極與自治會討論，目前已有新營中華路夜市等4大夜市宣布停業，全力支持市府防疫政策，為防疫盡一份心力。

經發局長陳凱凌表示，配合疫情政策4處業市自主停業助抗疫，白河國泰路夜市5月16日與5月23日停業；土城聖母廟夜市5月20日與5月27日停業；鹽水夜市5月19日與5月26日停業；新營中華路夜市5月22日與5月29日停業。

另鹽水牛墟市集及善化牛墟市集亦公告休市至5月底，後續再視疫情情況公告恢復營業時間，為減少群聚，保護社區民眾健康，鼓勵其他夜市也加入暫時停業行列。

市長黃偉哲說，全國防疫均已升為三級警戒，為阻絕病毒及傳染可能性，已要求市場、夜市所有的攤商都要配戴口罩，熟食攤全面取消共食區，僅可提供外帶並禁止邊走邊吃。

今天起全市同步派員至商圈、市場及夜市宣導，呼籲民眾於外出時必須全程配戴口罩，如遇欲勸導不聽或惡言相向者，將於蒐證後移送各業管單位依相關法令進行裁罰。

同時呼籲市民在接獲來源不明或未經證實之疫情或防制措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意擅播、轉傳，以免觸法，相關防疫資訊可上台南市政府或疾管署網站或撥打1922防疫專線洽詢。

市場處處長陳豪吉說，為防堵疫情擴散，市場處聯合區公所等單位進行防疫政策宣導與稽查，有民眾不理性不願配合戴口罩，經同仁勸導卻發生辱罵、以口水攻擊稽查小組成員等情形，目前已向派出所報案告發妨害公務罪及公然侮辱罪，並已向衛生局告發，呼籲民眾應理性配合公務勸導與稽查，市場處重申，防疫視同作戰，雖然過程辛苦，但防疫的決心不變，這是一場持久戰，要贏，需要你我一起並肩作戰！