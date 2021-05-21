台南設4座建設工地大型移動式RO淨水設備 首座啟用供水

台南市向水利署爭取4台大型移動式RO淨水設備及3台砂濾設備，市長黃偉哲今天前往歸仁區察看首座建設工地大型移動式RO淨水設備啟用供水，估計每日出水量約380噸，每月約1萬1400噸，黃偉哲呼籲各界落實防疫並努力節水，度過嚴峻旱象。

黃偉哲表示，未來三座工地RO淨水設備，每日可提供1160噸水到自來水管網，約佔全市每日用水量90萬噸的千分之一點五，市府會持續努力開源，節流部分也已將台南市每日98萬噸用水減至90萬噸，希望大家一起努力達到節水85%目標。

台南市在歸仁、安平、善化、北區、南區等建案勘評合適的建設工地地下水，最終決定在歸仁佳展、達麗建設工地、善化宇成建設工地及仁德水資源回收中心共4處設置RO淨水設備，而砂濾設備則分別設置在歸仁達麗建設工地、善化宇成建設工地及南區水萍塭公園工務局工地等3處地點。

水利局長韓榮華表示，今天看的RO淨水設備是台南市第一座，經過前三天試運轉後於今日啟用，未來RO及砂濾設備全數啟用後，總計可提供約27萬噸水，供應到自來水管網或洗車業，作為新的水資源供應來源。

水利局表示，未來4台RO淨水設備設置完竣後，預估每日可產出水量約1560噸，每月約4萬6800噸，將可減輕自來水供水壓力；另3台砂濾設備設置完竣後，預估每日可產出水量約1130噸，協助洗車業清潔用水；半年左右的運作期間整體供水預估效益約27萬噸。

另台南市安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營、安南水資源回收中心每日總計可提供1萬6800噸放流水，可作為灑水、澆灌、沖洗等次級用途，歡迎市民自由取用。