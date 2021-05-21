台南水道博物館防疫休園 珍貴老樹趁機大保養

台南市山上花園水道博物館開園1年多來成為熱門景點，館方發現園區內珍貴老樹羅漢松群生長處的土壤因人為踩踏硬化嚴重，近日趁防疫警戒暫時休園機會進行養護，並增設圍籬防護。

台南市政府文化局今天指出，配合防疫警戒升級，台南市各古蹟、觀光景點暫時歇業到28日，山上花園水道博物館趁這段時間進行園區植栽維護，尤其是老樹羅漢松群生長的土壤因過度人為踩踏嚴重硬化，希望在這段時間能恢復元氣。

台南市文化局指出，水道博物館快濾筒室前的36棵羅漢松，是在日治時期規劃水道興建工程時引進種植，至今樹齡都在百年以上，其中位於B館旁的「羅漢松爺爺」，經植物專家研判可能是台灣平地最大的羅漢松，整群羅漢松至少有新台幣上億市價，是園區珍寶。

台南市文化局指出，山上花園水道博物館開園短短1年半就突破100萬入園人次大關，但在大量遊客來往踩踏下，原有的漂亮草皮嚴重退化，土表裸露，也使土壤硬化，羅漢松根系發展受阻，植株日漸衰弱。有鑑於此，館方4月開始進行計畫性維護，將羅漢松群生長範圍以籬笆圍住，防止遊客再度踩踏。

館方指出，原本土壤堅硬，連鑽洞都要出動專業機具的羅漢松區域，現在已逐漸有蚯蚓出沒跡象，加上趁著休園期間休養，重新開園時可望再次出現綠草如茵的繁茂景象。