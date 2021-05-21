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台南愛文芒果「台灣下訂日本取貨」預購 大陸也能取貨

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市啟動愛文芒果行銷，台灣下訂日本取貨。圖／農業局提供
台南市啟動愛文芒果行銷，台灣下訂日本取貨。圖／農業局提供

台南愛文芒果鮮紅欲滴，有「夏日紅寶石」的美稱。今年雖有新冠肺炎疫情，但為了讓日本消費者品嘗台南愛文芒果，市府農業局輔導轄內4家貿易商提供「台灣下單、日本取貨」服務，將台南芒果快速銷往日本市場。農業局表示，今年因乾旱果實較小，但品質會更甜更好吃，台灣下單日本取貨價格沒變，國內價格要等到月底套袋完成才能知道產量。

台南市改良種芒果種植面積6894公頃，占全台50%，為全台最大產區。受到新冠肺炎疫情影響，近兩年外國觀光客無法到台南品嘗及採購芒果，農業局藉由推出「台灣下單、海外取貨」服務，將台南愛文芒果的美味限時直送國外消費市場。

農業局長謝耀清指出，芒果是台灣水果主要的外銷品項之一，外銷國家包括中國、香港、日本、韓國等。此次提供「臺灣下單、日本取貨」服務的4家貿易商分別為玉井區農會、南瀛農產國際行銷公司、福農貿易公司及台南物產國際貿易公司。

他說，今年直送日本的5公斤裝愛文芒果，售價在2700元至2800元之間，價格內含果品、檢疫處理、關稅及國際運費等。此外，玉井區農會今年也提供「台灣下單、大陸取貨」芒果訂購服務，取貨地點分別為大陸福建省及上海市。

農業局表示，台南愛文芒果將於6月中、下旬陸續上市，想讓國外的家人及友人品嘗「夏日紅寶石」的美味，歡迎逕洽以下單位預購：

玉井區農會：06-5748551 黃小姐

https://reurl.cc/xgz071 台灣下單、日本取貨

https://reurl.cc/pmQyrb台灣下單、大陸取貨

南瀛農產國際行銷公司：06-5745420 余先生

福農貿易公司：06-2589663 鄒小姐

台南物產國際貿易公司：https://www.tainanbussan.com/menu.html

台南市啟動愛文芒果行銷，台灣下訂日本取貨。圖／農業局提供
台南市啟動愛文芒果行銷，台灣下訂日本取貨。圖／農業局提供
台南市啟動愛文芒果行銷，台灣下訂日本取貨。圖／農業局提供
台南市啟動愛文芒果行銷，台灣下訂日本取貨。圖／農業局提供
台南市啟動愛文芒果行銷，台灣下訂日本取貨。圖／農業局提供
台南市啟動愛文芒果行銷，台灣下訂日本取貨。圖／農業局提供
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台南市啟動愛文芒果行銷，台灣下訂日本取貨。圖／農業局提供

芒果 日本 新冠肺炎

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