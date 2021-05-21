各行各業受衝擊 黃偉哲：中央紓困未完成前地方先墊支

疫情嚴峻，許多行業都受衝擊，計程車駕駛感嘆路上都沒人，叫車也不多，每天收入僅剩500元，只能勒緊褲帶過日子，希望政府能盡快給予補助。台南市長黃偉哲表示，今天立法院會通過2600億元第二階段紓困費用，下周中央作業若還未完成，台南會先墊支。

王姓計程車駕駛無奈地說，現在整條路幾乎沒人，以前一天可跑2、3千元，如今跑不到1千元，最差只剩500元，希望政府能給補助。另有駕駛說，過去收入一天至少1千多元，現在每天最好就是5、600元，只能勒緊褲帶。

台南市計程車教育輔導協會理事長王俊傑指出，許多駕駛反映疫情比去年嚴重，每天幾乎沒客人，一天平均收入只有300到500元，台南計程車有3千多輛，收入可能都剩不到2成，疫情不曉得還要多久才能結束，希望政府發揮魄力盡快定案，比照去年以訓代賑，用上課來補助，否則駕駛在路上跑只是浪費汽油，一個月損失大約2萬元以上。

黃偉哲說，市府會向中央反映地方的聲音，今天立法院會通過2600億元第二階段紓困費用，中央經費一到位，市府就可以馬上作業，如果中央下周還未完成作業，台南市政府可以先墊支，雖然台南不是最嚴重，但反應要最快。

黃偉哲表示，各項紓困貸款作業去年操作過，相信這次會比去年更快，關於營業損失、生活紓困、貸款等部分，會在最快時間向大家報告。