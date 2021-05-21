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疫情緊張 宗教團體防疫配合不一有禁入參拜有照常聚會
疫情緊張政府宣布全國進入三期防疫警戒，許多宗教團體配合防疫政策、停止宗教活動；不過配合程度不一，引發可能造成防疫破口的疑慮。
台南歸仁仁壽宮、關廟山西宮、善化慶安宮等信徒眾多的大廟宇都禁止民眾進入參拜，有的廟宇作得更徹底例如仁壽宮，因為平日廟埕每天有大批信徒民眾在大廟埕聊天下棋，廟方甚至以數以百計交通三角錐、欄杆和隔離帶設置層層路障有如迷宮、不讓信徒民眾接近群聚，要拜拜「在廟外雙手合十誠心即可」。
不過還是有些社區神壇，不時有信徒三五成群聊天、晚間也會有成群信徒上門，也傳出有部分教會組織照樣辦聚會，都可能造成防疫漏洞。
警方表示，現在有民眾只要發現有人不遵守防疫規定，待會立刻報，警方接獲通報也都會派員前往稽查、勸導，勸導不聽就會蒐證、函送衛生單位開罰。
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