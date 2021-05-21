娛樂視聽業觀光漁筏防疫停業 嘉義縣府主動停徵娛樂稅
新冠肺炎疫情進入社區感染，全國防疫升高三級警戒，嘉義縣因應防疫措施，陸續公告關閉視聽歌唱業等，財政稅務局說，業者配合防疫政策停業，會主動辦理停業期間停止課徵娛樂稅作業，免由業者申請，簡化申請程序及減少業者外出洽公風險。
財稅局說，15日起關閉視聽歌唱業、資訊休閒、電子遊戲場等休閒娛樂場所，16日起停止兼營娛樂漁筏載客，19日增加娃娃機店、遊樂園、兒童遊戲場及其他類似場所。
東石鄉外海「漂移國土」外傘頂洲，每年吸引大量遊客搭觀光漁筏登洲觀光，去年受新冠肺炎衝擊，19艘合法漁筏幾乎停擺，業者生計中斷，還突顯觀光漁筏依法繳營業稅、娛樂稅，卻不屬觀光業，無法比照旅宿業紓困困境，觀光漁筏業組成嘉縣海上旅遊觀光發展協會，向縣府陳情要求紓困，減免娛樂稅，縣府同意減免。
這波疫情嚴峻，觀光漁船筏配合停航到6月8日，上次財稅局主動辦理1、2月娛樂稅退稅，完成12家觀光漁筏業勘查退稅，這次停航也會主動辦理退稅。財稅局說，現階段業者暫停營業到6月8日，但疫情變化不確定性高，將視疫情滾動調整娛樂稅稽徵，減輕業者負擔；如有退稅疑問，請撥打（05）3620909分機710或（05）2260505分機221洽詢。
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