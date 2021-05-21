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王爺總廟南鯤鯓代天府與奇美食品推「范府千歲平安粽」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
奇美食品與南鯤鯓代天府合作，推出「平安粽禮盒組」，限量1600組，保冷袋以「范府千歲」的Q版圖像作為主視覺，期望能為為民眾帶來平安與祝福。。圖／奇美食品提供
奇美食品與南鯤鯓代天府合作，推出「平安粽禮盒組」，限量1600組，保冷袋以「范府千歲」的Q版圖像作為主視覺，期望能為為民眾帶來平安與祝福。。圖／奇美食品提供

國內新冠肺炎本土疫情延燒，民眾進入防疫新生活1年半，奇美食品今年特別與全台最大的王爺廟「南鯤鯓代天府」合作，共同推出聯名平安粽，以「范府千歲」的Q版圖像結合時下流行的實用保冷袋作為外包裝，內含端午獨家販售的「府城豐收粽」、「懷舊禪食粽」各2顆，還加贈廟方特製「平安鹽祭福袋」，限量1600組。

奇美食品與「南鯤鯓代天府」合作，推出金、黑兩色設計的保冷袋，以精通醫術的「范府千歲」為設計主軸，希望能在疫情時期為民眾帶來平安與祝福。端午粽禮組更特別加贈「平安鹽祭福袋」，放入南鯤鯓代天府五府千歲符令及加持過的海鹽，為民眾祈求健康平安。

「范府千歲聯名平安粽」，有南部粽及北部粽，南部粽取名「府城豐收肉粽」，用台灣豬前腿、新社鮮美香菇、鬆軟甜栗、鹹蛋黃等在地傳統食材，搭配香滷魷魚絲，增添口感層次及風味，主廚團隊以老師傅的秘製工藝，以「蒸、炒、滷、拌」 長時間製作，葉香入味，帶來海陸雙收、料多味美的飽足感！

素食者也可選擇「懷舊禪食粽」，採用北部粽「米餡分明」工序，香Q糯米粒粒分明，帶有拌炒香氣，精心選用新社香菇、鈕扣菇和杏鮑菇3種菇類，香氣濃郁、飽滿多汁，粽米還特別加入薏仁及蓮子，增加豐富的層次口感。

「范府千歲聯名平安粽」即日起開始販售，原價650元期間限定優惠價599元，限量1600組（售完為止）。 請至奇美食品官網或臉書搜尋《奇美食品》粉絲團查詢。

奇美食品與南鯤鯓代天府合作，推出「平安粽禮盒組」，限量1600組。圖／奇美食品提供
奇美食品與南鯤鯓代天府合作，推出「平安粽禮盒組」，限量1600組。圖／奇美食品提供
購買范府千歲聯名平安粽即可獲得「平安鹽祭福袋」，Q版范府千歲手持藥草及藥缽，為民眾祈福。圖／奇美食品提供
購買范府千歲聯名平安粽即可獲得「平安鹽祭福袋」，Q版范府千歲手持藥草及藥缽，為民眾祈福。圖／奇美食品提供
奇美食品與南鯤鯓代天府合作，推出「平安粽禮盒組」，限量1600組，保冷袋以「范府千歲」的Q版圖像作為主視覺，期望能為為民眾帶來平安與祝福。。圖／奇美食品提供
奇美食品與南鯤鯓代天府合作，推出「平安粽禮盒組」，限量1600組，保冷袋以「范府千歲」的Q版圖像作為主視覺，期望能為為民眾帶來平安與祝福。。圖／奇美食品提供

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