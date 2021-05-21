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療癒寵物柯爾鴨萌樣可愛 故宮南院新成員休園結束見客
因應新冠肺炎疫情嚴峻，全台防疫三級警戒，嘉義縣故宮南院休館休園，員工分流分艙辦公，碰上半世紀以來最嚴重的旱象，南院兩座人工湖上、下湖未乾涸，在下湖旁生態池，飼養有人捐贈的4隻可愛寵物鴨「柯爾鴨」，萌樣可愛，等到休園結束重新開放見客。
南院處長彭子程說，「因疫情南院休館休園，我們增加了新成員，重新開園時，來看看可愛的柯爾鴨（Call duck）」，這4隻白色寵物鴨來自捐贈，每隻1、2萬元，由員工飼養照料。
據了解，寵物鴨稱為柯爾鴨，也叫「小叫鴨」，出現在日本動漫「神奇寶貝」中，這種鴨子長不大，被稱為鴨界「愛馬仕」，柯爾鴨壽命可以活4至12年，陪伴主人時間比較長。
柯爾鴨主要生活在荷蘭，日本、東南亞近年來引種，澳洲也有分支，最初被歐洲獵人利用叫聲誘捕野鴨，小鴨子被形容膚白貌美，胸大屁股圓小鴨子，可療癒人們心情，可愛萌樣增添歡樂。
鴨子生活環境要有水源，故宮南院人工湖透過不同高層水位調節，環境設計充分利用雨水，利用建築及敷地設計，平時收集雨水，利用雨水回收及湖水，灌溉養護植物，達經濟省能效果，合乎主體建築基地保水、水資源鑽石級綠建築等指標，以及水資源永續利用。
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