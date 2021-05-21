防疫升級布袋觀光魚市暫停營業 攤商盼減免稅金租金

新冠肺炎疫情延燒，全台防疫提升三級警戒，嘉義縣布袋鎮觀光魚市今天起停業到28日止，市場環境大消毒，停業衝擊100多個攤商的生計，攤商說，防疫優先，他們配合防疫，希望嘉義區漁會及政府減免租租金及營業稅。

縣府農業處漁業科長張建成說，疫情嚴峻，全國第3級警戒，祭出更嚴格限制，關閉容易群聚感染場所，針對布袋魚貨直銷中心（布袋觀光魚市），經與嘉義區漁會研議後，決定今天起暫停營業，保障國人健康及安全。

張建成說，這段期間戴口罩、沒事別出門，一起團結抗疫，才能盡快恢復正常生活，去年縣府比照農會漁業署經管魚貨直銷中心租金補貼作業規範第四點第2款，依其攤位租金減收金額，補貼其減收金額。

「疫情衝擊生意慘兮兮！」觀光魚市攤商、岑海里長翁億穎說，魚市攤商百餘攤，有販售水產品、餐廳小吃等，疫情未發生人潮多，去年過年後碰上疫情爆發，生意直直落，客人少，攤商等嘸人，營收減少，當時未停業，此時更慘停業，部分水產攤商認賠出清存貨，希望減免租金，政府減免營業稅紓困。

嘉義區漁會說，會依停業期間減免租金，魚市停業業，布袋魚貨拍賣市場照常營運，遵守防疫規範，今天委託環保清潔公司對觀光魚市內外環境大消毒，確保安全衛生，讓遊客安心