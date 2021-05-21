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台南名產釋迦鳳梨易遭竊 警長推「護果專案」助農防竊
台南市歸仁、關廟人稱「釋迦、鳳梨的故鄉」，是相關高經濟價值水果主要產區，產季水果甚至農機易遭竊；轄區歸仁警分局今天宣布推「護果專案」：除積極巡邏防制，嚇阻宵小竊取果農辛苦栽培農作物，另利用分局治安座談會、義警、民防、守望相助巡守隊訓練、座談及員警家戶訪查時機，教導農民如何防制農產品被盜竊，並隨時受理果農申請警力協助防竊護果巡邏。
歸仁分局表示，在地生產的水果品質優良，深受廣大民眾喜愛。近來已進入產期，許多辛苦耕種的果農們擔心宵小覬覦，深怕還來不及歡喜採收即遭盜採，白費了一整年的心血也造成財產上的損失。
歸仁分局強調，分局長洪頂力有感於果農的辛苦，為保障果農農作財產，有效防制釋迦、鳯梨等高經濟作物竊盜發生，指示轄區警力啟動「護果專案」，要求分局各分駐派出所、偵查隊及內勤單位等，針對轄區水果種植的分布區域綜合規畫納入護果巡邏路線，歸仁分局將竭盡全力守護果農農作財產，也呼籲果農於巡視果園畤如有發現異狀，應立即通知警方，與警方建立密切聯繫，強化警民合作，共同維護地方治安，以達到防制及查緝竊盜目的。
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