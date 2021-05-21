台南名產釋迦鳳梨易遭竊 警長推「護果專案」助農防竊

台南市歸仁、關廟人稱「釋迦、鳳梨的故鄉」，是相關高經濟價值水果主要產區，產季水果甚至農機易遭竊；轄區歸仁警分局今天宣布推「護果專案」：除積極巡邏防制，嚇阻宵小竊取果農辛苦栽培農作物，另利用分局治安座談會、義警、民防、守望相助巡守隊訓練、座談及員警家戶訪查時機，教導農民如何防制農產品被盜竊，並隨時受理果農申請警力協助防竊護果巡邏。

歸仁分局表示，在地生產的水果品質優良，深受廣大民眾喜愛。近來已進入產期，許多辛苦耕種的果農們擔心宵小覬覦，深怕還來不及歡喜採收即遭盜採，白費了一整年的心血也造成財產上的損失。