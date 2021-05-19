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國民黨雲嘉南總督導陳政寬 肺癌辭世享壽80歲

聯合報 / 記者林伯驊卜敏正／嘉義即時報導
國民黨雲嘉南總督導陳政寬（右）昨晚過世。圖為2012年將嘉市黨部主委一職交棒給蔡明顯。圖／本報資料照
國民黨雲嘉南總督導陳政寬（右）昨晚過世。圖為2012年將嘉市黨部主委一職交棒給蔡明顯。圖／本報資料照

任多年國民黨選舉的雲嘉南總督導、國民黨中評會主席團主席陳政寬，近年罹患肺癌，上月中旬北上台大醫院治療，傳出昨晚過世，享壽80歲，目前已安靈他的嘉義市新生路花園內；國民黨嘉市黨部證實此事，今上午地方不少政治人物都已前往。

陳政寬為地方大老，曾擔任第三屆國大代表、國民黨嘉義市黨部主委、中央組織發展委員會副主委、國民黨雲嘉南總督導、總統府國策顧問，因為長期經營地方、政通人和，藍、綠、無黨籍人士對他都相當敬重。

陳政寬近年曾替黃敏惠、陳以真參選嘉義市長操盤，黃敏惠參與黨主席補選、回鍋選嘉市長皆力挺，他參與的最後一戰為去年總統及立委選戰，雖未掛競選職務，仍替轉戰立委的嘉市議員傅大偉站台。

「 無限哀悼不捨！」嘉義市議員陳家平表示，過去選舉期間受到總督導相當多協助， 平時也常到總督導住處請益，因這段時間總督導住北部，上個回嘉義時，他和好友還到總督導住的花園聊天喝茶，看起來都很好，沒想到突然就這麼離開了，真的太令人不捨。

嘉義市長黃敏惠（右二）前年勝選當下，陳政寬（左一）也在競選總部祝賀，右一為嘉市議員陳家平。圖／嘉市議員陳家平提供
嘉義市長黃敏惠（右二）前年勝選當下，陳政寬（左一）也在競選總部祝賀，右一為嘉市議員陳家平。圖／嘉市議員陳家平提供

嘉義 國民黨

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