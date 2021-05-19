對抗疫情建構防疫網！嘉義縣政府啟動公務戰力保存計畫

新冠肺炎疫情進入社區感染，本土案例破千，防疫升級，嘉義縣雖然零本土確診，但縣府進入準三級警戒，不敢大意，為建構防疫網，啟動公務戰力保存計畫，要求公務人員遵守二大守則：跨域移動限制及通報義務；活動舉辦或參與限制。

縣府說，為降低公務人力遭受新冠肺炎病毒感染風險，避免因人員遭感染影響公務體系運作，制定兩大保持公務戰力教戰守則，要求各機關人員應確實遵守與落實。

兩大守則：「跨域移動限制及通報義務」，要求人員不論平日或假日，各種公務及私務都應暫緩前往第三級警戒地區。有必要前往者，除事前報備並落實防疫措施外，事後須報告並落實個人健康管理及監測，有任何身體不適狀況應立即告知。另，若居住於第三級警戒地區的家屬或親友返鄉並同住者，應向機關（單位）報告。

「活動舉辦或參與限制」：員工社團活動、各項業務研習或訓練活動一律暫緩辦理。各機關各種會議若非有急迫或必要性，暫緩召開，有必要召開者，應優先採視訊方式辦理；若確實無法採行，則應落實相關防疫措施。

縣府表示，疫情日趨嚴峻，行政體系運作非常重要，公務人員應避免遭受感染，共體時艱，確保公務體系擁有完整戰力，才能對抗疫情並守護鄉親健康與安全。