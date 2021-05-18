口罩國家隊產能再啟動 黃偉哲：民眾勿囤積

台南市長黃偉哲今天下午前往生產醫療級口罩的格安德工業公司廠房了解運作情形。他說，近日口罩國家隊的產能再度啟動，台南13家工廠日產約282萬片，呼籲民眾適量採買勿囤積。

黃偉哲表示，近日本土病例案例激增，口罩國家隊再度啟動，全台每日口罩最大產能可達4000萬片；台南市主要生產醫療級口罩工廠共13家，日產量約282萬片(成人口罩約240萬片，兒童口罩約42萬片)。

經派員訪視四大超商及藥妝店均顯示目前供貨無虞且價格持平，民眾不要恐慌，疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）嚴峻，戴好口罩是絕對必要的，但不用搶購，防疫物資適量採買，市府也會嚴密防範疫情擴散。

他說，中央流行疫情指揮中心今天公布的確診案例數雖比昨天少，但這幾天加起來已快速累積突破1000例，且有從北部慢慢向南部擴散的跡象，台南民眾不能太樂觀，一定要謹慎面對，配合各項防疫措施。

位於學甲區的格安德工業公司成立於2009年9月，現有12條口罩生產線，因應防疫需求提升產線效能，每日最大量可生產成人醫療級口罩42萬片、兒童口罩8萬片。除了今天捐贈1萬個口罩給市廠，由市府協助發送給弱勢民眾外，下個月起到年底，每個月都會捐給市府1萬個，協助提升弱勢族群保健能力。