台南1週要設4篩檢站 提供高風險群擴大篩檢

因應COVID-19疫情升溫並防範擴大，台南市政府規劃4處篩檢站，位於東區衛生所今天下午率先提供高風險群擴大篩檢，並以與確診者「5月14日火車117車次第2車廂乘客」優先。

台南市衛生局規劃東區、安南區、永康區及新營區等4區衛生所設立篩檢站。東區衛生所下午2時至4時率先示範提供高風險群COVID-19擴大篩檢，並交由南市3間專責檢驗單位進行PCR檢測，台南市長黃偉哲與衛生局長許以霖到場視察。

黃偉哲說明，今天開設的篩檢站不是一般人的普篩站，而是針對高風險族群匡列對象，已確診者被匡列的接觸者，或是跟他同車廂或同一個密閉空間，因沒有採實聯制，在藉由看到市府報導或公布資料後主動來篩檢，希望找出不知道的確診者或可疑者，這是設立篩檢站目標，一方面也能分流醫院一些篩檢功能。

許以霖說，這次篩檢站針對台南市第一批接受篩檢對象「搭乘5月14日火車117車次第2車廂乘客」，符合資格市民，可前往各篩檢站接受服務，後續篩檢對象將陸續公告可上衛生局網站查看，如有疑問撥打疫情通報專線1922。

東區衛生所今天起提供擴大篩檢服務，另外3間衛生所也將於這週陸續啟動。篩檢採「深喉唾液」採檢，受檢者在獨立空間內，把「咽喉處唾液」吐進採檢盒中即可，唾液採檢後病患回家自主健康管理，等待24小時內PCR報告。陽性者以防疫專車接送至專責醫院住院；無症狀或輕症病例者經衛生局通報傳染病防治醫療網指揮官同意後至集中檢疫所收治。

採檢共10個步驟：1、確認口罩有遮住口鼻。2、以酒精性乾洗手將雙手洗淨。3、打開檢體盒蓋。4、做出清喉嚨動作，清出咽喉處唾液、緊閉嘴唇使唾液分泌並停留在口腔內約1分鐘。5、拿下口罩將1至2ml唾液吐入檢體盒內，避免唾液沾到檢體盒外。6、戴上口罩。7、蓋好並扭緊檢體盒蓋，確認沒有滲漏。8、以紙巾將檢體盒表面擦拭乾淨。9、將檢體盒交採檢人員。10、最後再以酒精性乾洗手將雙手洗淨。