南市5家農會未完成總幹事聘任 月底重新受理登記

台南市各農漁會日前完成改選，尚有佳里、將軍、下營、後壁、左鎮等5區農會未完成總幹事聘任程序，農業局將於5月31日至6月4日，每天從上午9時至12時、下午2時至4時止，在農業局辦理登記事宜，請有意登記者檢附相關文件親自辦理登記。

農業局指出，重新辦理該5區農會總幹事候聘人登記公告，公告期間從本月17日至6月4日，有意登記者需備妥報名表、國民身分證、學經歷證件及印章等，並簽署無農會總幹事遴選辦法第3條第1項切結書及向有關單位查核本人債信、票信、刑案、素行及考核資料同意書，於上述時間，親至農業局辦理登記。

農業局提醒有意登記農會總幹事候聘人，準備登記相關證明文件要齊全，依照「農會總幹事遴選辦法」規定，審查評定小組對農會總幹事候聘登記人所為資格審查及成績評定資料，以候聘登記人於登記截止日前所檢送的證明文件為限。