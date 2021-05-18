快訊

實聯制該怎麼做才最有效？防疫線上實聯制懶人包

北市快篩陽性率11%降至4.7% 柯文哲忍不住又霸氣比中指

南市5家農會未完成總幹事聘任 月底重新受理登記

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市各農漁會日前完成改選，尚有佳里、將軍、下營、後壁、左鎮等5區農會未完成總幹事聘任程序，農業局將於5月31日至6月4日，每天從上午9時至12時、下午2時至4時止，在農業局辦理登記事宜，請有意登記者檢附相關文件親自辦理登記。

農業局指出，重新辦理該5區農會總幹事候聘人登記公告，公告期間從本月17日至6月4日，有意登記者需備妥報名表、國民身分證、學經歷證件及印章等，並簽署無農會總幹事遴選辦法第3條第1項切結書及向有關單位查核本人債信、票信、刑案、素行及考核資料同意書，於上述時間，親至農業局辦理登記。

農業局提醒有意登記農會總幹事候聘人，準備登記相關證明文件要齊全，依照「農會總幹事遴選辦法」規定，審查評定小組對農會總幹事候聘登記人所為資格審查及成績評定資料，以候聘登記人於登記截止日前所檢送的證明文件為限。

農會 身分證

延伸閱讀

彰化葡萄盤商染疫牽拖葡萄？小農遭退訂 農會出手輔導

夏日省電好輕鬆！ 南市環保局受理節電補助申請開跑

求救利器神定位！南市消防引導載用「119報案APP」馳援

母親節過田間未收康乃馨比去年多兩成 農會籲轉念買花

相關新聞

只對高風險！台南首個社區篩檢站今成立 議員批巿府膨風

台南市第一個社區新冠肺炎篩檢站今天下午在東區衛生所成立，台南市長黃偉哲低調前往關切，表示這不是普篩站而是針對高風險族群。...

確診案1842曾涉足雲林2小時 拜拜訪友匡列1人隔離

雲林縣疫情應變中心今天下午召開記者會指出，台北市確診案1842曾於5月13日到過西螺鎮2宮廟、1家連鎖超商及加油站，後到...

疫情嚴峻 奇美博物館宣布連續休館11天

新冠肺炎本土確診個案暴增，台南已提升為準第三級警戒，台南熱門景點之一的新奇美博物館宣布配合政府防疫升級，今天起至28日休...

企業主捐贈雲林縣5千劑快篩試劑 張麗善：抗疫及時雨

因應新冠肺炎疫情進入社區流行階段，中央流行疫情指揮中心宣布加強社區監測通報採檢，患者入院前需先篩檢，由於採檢數量將暴增，...

亞蔬中心展出研發30多年番茄、辣椒、甜椒、南瓜新品種

亞蔬–世界蔬菜中心的育種專家30多年研發培育許多適合台灣地區種植的番茄、辣椒、甜椒、及南瓜新品種。今天在亞蔬中心善化總部...

助弱勢防疫情 新麗企業陸續捐贈170萬片醫療級口罩

新冠肺炎疫情急遽升溫，口罩需求量大增，台南官田區新麗企業成立的簡天生紀念基金會，今天由新麗副總經理呂忠誠代表基金會捐贈5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。