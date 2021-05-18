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遊客沒戴口罩 阿里山原住民不滿要求封閉景點

中央社 / 嘉義縣18日電

新冠肺炎本土疫情升溫，阿里山地區外來遊客卻不戴口罩與當地原住民屢屢發生口角，鄒族長老今天要求暫時封閉「特富野古道」、「迷糊步道」等部落景點，保護居民安全。

嘉義縣阿里山鄉代表會副主席汪之龍今天表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，不少外來遊客到阿里山走步道，呼吸新鮮空氣卻不戴口罩，引起部落居民緊張，屢屢與遊客發生口角。

汪之龍說，達邦、特富野部落長老商議後，向嘉義縣政府、嘉義林管處等單位反映，要求暫時封閉「特富野古道」、「迷糊步道」等部落景點，保護居民安全。

汪之龍說，達邦與特富野部落也決定，週六、日在部落入口設攔截點，實施實名制、量體溫，要求遊客戴口罩。

嘉義林管處表示，特富野等步道目前不會封閉，但會在入口處設立防疫告示牌及實聯制QR Code，並派駐保全人員現場協助遊客實聯制登記。

嘉義縣阿里山台18產業觀光協會理事長黃昶豪表示，當地民眾與民宿業者也會擔心疫情擴散到阿里山地區，目前已有4、50家業者，主動配合政府防疫，停業至5月底。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，5月17日至28日縣內旅館及民宿訂房超過9成取消，但還有1成遊客依舊要來玩，已嚴格要求業者確實落實量額溫、實名制、手部清潔消毒及保持社交距離，防堵疫情進入嘉義縣。

許有仁說，阿里山鄉公所、達邦、特富野等部落，也掛起「進入部落請戴口罩的布條宣導防疫，遊客未戴口罩將依照「傳染病防治法」開罰新台幣3000元至1萬5000元。

嘉義 阿里山 口罩

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