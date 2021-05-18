只對高風險！台南首個社區篩檢站今成立 議員批巿府膨風

台南市第一個社區新冠肺炎篩檢站今天下午在東區衛生所成立，台南市長黃偉哲低調前往關切，表示這不是普篩站而是針對高風險族群。國民黨籍議員蔡育輝則批評，這與民眾的認知差很多，呼籲市政府不要為搏新聞版面就「超前發布」。

衛生局長許以霖表示，除了今天成立的第一個篩檢站外，本周之內將在安南、永康及新營區衛生所成立3處篩檢站，採用非侵入性的「深喉唾液」採檢方式，也就是受檢者自己吐口水到容器裡，準確度比抗原快篩要準確，但是對採檢人員來說是相對安全的。

許以霖表示，篩檢站第一批接受篩檢對象為搭乘5月14日火車117車次第2車廂的乘客，請符合資格的台南市民，可以前往各篩檢站接受服務，後續篩檢對象將陸續公告，請上衛生局網站查看，也請民眾多加注意公告訊息，如有疑問，請撥打疫情通報專線1922。

黃偉哲下午前往現場了解，因為高風險群族可能會不願意被發現去篩檢，並沒有請媒體一同前往。

他表示，台南市今天開設的篩檢站，不是一般人的普篩站，而是針對高風險族群的匡列對象，已經確診的人所被匡列的接觸者或是同車廂或同一個密閉空間，因無採取實聯制，所以藉由看到市府的報導或公布資料後主動來篩檢，希望能找出不知道的確診者或可疑者，這是設立篩檢站的目標，一方面也能分流醫院的一些篩檢功能。

衛生局指出，「深喉唾液」採檢，受檢者在獨立空間內，把「咽喉處唾液」吐進採檢盒中即可，唾液採檢後病患回家自主健康管理，等待24小時內PCR報告，陽性者以防疫專車接送至專責醫院住院、無症狀或輕症病例者經衛生局通報傳染病防治醫療網指揮官同意後至集中檢疫所收治。

同時，如果接觸者已有明顯的症狀就可以直接前往醫院，而不必先經過衛生所的篩檢站。

蔡育輝表示，黃偉哲17日宣布台南將設30個以上快篩站，日篩檢量可達5000人。不只民眾問他去哪裡快篩，連他自己也想做，但追查下來才知道不是普篩也不是快篩，是針對特定的對象，實與市民認知實在有極大差距。

他並表示，據衛生局統計，南市總共獲衛福部分配1萬2300劑疫苗，至17日止共施打了9446劑，因衛福部本周起不再配送疫苗，所以衛生局也不再受理轄內醫護人員施打的預約，第一線的醫護人員都沒有完全施打疫苗，能否投入防疫篩檢等工作，實在令人憂心。