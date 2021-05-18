熱！六旬老翁中暑倒臥車內 暖警及時救援化險為夷
天氣炎熱，嘉義縣市氣溫狂飆，民雄分局北斗派出所員警日前接獲報案，有名60歲男子疑似中暑倒臥車內，員警想起電視上曾教過的中暑處理方式，向附近店家取來冰塊，老翁在員警的協助下緊急送往醫院，目前脫離險境。
民雄分局北斗派出所副所長呂家宏、警員耿銘佑及劉冠廷上週巡邏時，接獲民眾報案，指稱北斗村大學城公寓旁的一部自小客車停在自家門前路旁許久，但卻未見駕駛人下車。
警方獲報前往發現一名年約60歲的王姓男子疑似因天氣太熱昏迷，倒臥駕駛座全身冒汗，員警拍打窗戶及呼叫，均無任何反映。
事態緊急，呂家宏發現門沒有上鎖，急拉駕駛座車門，發現老翁失去意識，無論怎麼呼喚都無反應，立即通報消防隊，想起曾在電視上看過，中暑的人可以拿冰塊放在腋下，於是向路邊飲料店拿碎冰幫老翁冰敷。
救護人員到場，將王男送往嘉義基督教醫院急救，警方運用警用平板查詢老翁所駕駛之自小客車得知老翁身分，立即通知其子女前往醫院，目前已脫離險境，也結束這場驚魂。
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