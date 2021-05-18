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企業主捐贈雲林縣5千劑快篩試劑 張麗善：抗疫及時雨
因應新冠肺炎疫情進入社區流行階段，中央流行疫情指揮中心宣布加強社區監測通報採檢，患者入院前需先篩檢，由於採檢數量將暴增，快檢試劑需求相對遽增；今有企業主動捐贈雲林縣Covid-19病毒抗原快速檢驗試劑，縣長張麗善指出將配給縣內6大責任醫院使用，不過呼籲民眾勿因恐慌而盲目到醫院篩檢，避免醫療資源崩潰。
鑒於目前社區處在高傳播風險之下，雲林縣農會理事長陳瑞雄媒合廣和水產食品公司總經理陳宏亮捐贈5千劑Covid-19病毒抗原快速檢驗試劑，市價125萬元左右。
張麗善表示，這批快檢試劑已配至台大雲林分院、成大斗六分院、虎尾若瑟醫院、雲林基督教醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、雲林長庚醫院等急救責任醫院。
為保持防疫醫療資源量能，張麗善指出，快檢試劑目前篩檢對象以須住院治療者，及有收到細胞簡訊、曾未戴口罩並近距離接觸或停留時間過長等有感染疑慮者優先，呼籲民眾勿因恐慌而搶快篩。
張麗善提醒民眾務必將個人防疫做足，戴口罩、勤洗手、停止探病、多採視訊互動，有發燒或呼吸道等不適症狀應在家休息，避免前往公共場所等人群聚集處，加強自主健康管理。
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