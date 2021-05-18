快訊

實聯制該怎麼做才最有效？防疫線上實聯制懶人包

北市快篩陽性率11%降至4.7% 柯文哲忍不住又霸氣比中指

亞蔬中心展出研發30多年番茄、辣椒、甜椒、南瓜新品種

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
亞蔬中心展出研發30多年番茄、辣椒、甜椒、南瓜新品種。記者周宗禎／攝影
亞蔬中心展出研發30多年番茄、辣椒、甜椒、南瓜新品種。記者周宗禎／攝影

亞蔬–世界蔬菜中心的育種專家30多年研發培育許多適合台灣地區種植的番茄、辣椒、甜椒、及南瓜新品種。今天在亞蔬中心善化總部舉辦蔬菜育種研究田間觀摩會，展示新育成品系，40多位學者專家與業界代表、農民交流。

亞蔬表示，台灣農業試驗單位、種子公司、大專院校育種研究人員，可申請亞蔬品系選育適合台灣環境、耐病蟲害、高品質、高產量的新品種，嘉惠台灣農民及消費者。

這次展示著重於在台灣具發展潛力的蔬菜品系。番椒育種專家德瑞克博士說，今年番椒田間展示的是亞蔬辣椒、甜椒育種研究計劃即將發表的最新番椒品系。我們也運用「自動化表型偵測系統」來做番椒耐熱篩選。

番茄田展示的則是結合多重抗病基因、半停心型濃綠肩大果番茄，平均果重為150到180克。番茄育種專家韓森博士表示，在田間展示的是台灣很受歡迎的濃綠肩鮮食大果番茄，具番茄黃化捲葉病毒病抗病性，他們也在進行褪綠病毒病的相關研究。

番茄育種研究人員許芸喆說，育種目標是要結合多重抗病性、提高營養成分及產量，降低農藥使用來達到友善環境及增加農民收益。南瓜田裏繁殖的是100多種多樣性南瓜種原以及正要命名的新品種「種苗亞蔬三號」，是抗多種病毒的南瓜品種。

種原庫經理方佐威博士表示，與台灣種子公司及各農業研究機構密切合作，是亞蔬中心蔬菜種原利用與保存重要一環，這有助於台灣農業的研究發展，也保護全球人類蔬菜種原收藏；亞蔬中心研發改良的品系可提供蔬菜栽培者更多的選擇，從抗病耐熱產量高的甜椒、辣椒、南瓜到更高產的鮮食番茄及鮮食加工兩用番茄，亞蔬的育種工作反映農民的需求喜好。

亞蔬中心展出研發30多年番茄、辣椒、甜椒、南瓜新品種。記者周宗禎／攝影
亞蔬中心展出研發30多年番茄、辣椒、甜椒、南瓜新品種。記者周宗禎／攝影
亞蔬中心展出研發30多年番茄、辣椒、甜椒、南瓜新品種。記者周宗禎／攝影
亞蔬中心展出研發30多年番茄、辣椒、甜椒、南瓜新品種。記者周宗禎／攝影
亞蔬中心展出研發30多年番茄、辣椒、甜椒、南瓜新品種。記者周宗禎／攝影
亞蔬中心展出研發30多年番茄、辣椒、甜椒、南瓜新品種。記者周宗禎／攝影
亞蔬中心展出研發30多年番茄、辣椒、甜椒、南瓜新品種。記者周宗禎／攝影
亞蔬中心展出研發30多年番茄、辣椒、甜椒、南瓜新品種。記者周宗禎／攝影

農民 基因

延伸閱讀

唯一有國際醫學期刊認證的美白水晶番茄

高雄「百年鳳凰花」爆紅！ 火紅鳳凰木與廢墟交織成絕美景色

台北「平價雞肉飯」5家必訪！雞腿肉飯只要65元，加辣椒才是懂吃

吃糙米、大番茄...怎麼都瘦不下來？營養師點名：你中了6大類「醣類陷阱」

相關新聞

只對高風險！台南首個社區篩檢站今成立 議員批巿府膨風

台南市第一個社區新冠肺炎篩檢站今天下午在東區衛生所成立，台南市長黃偉哲低調前往關切，表示這不是普篩站而是針對高風險族群。...

疫情嚴峻 奇美博物館宣布連續休館11天

新冠肺炎本土確診個案暴增，台南已提升為準第三級警戒，台南熱門景點之一的新奇美博物館宣布配合政府防疫升級，今天起至28日休...

企業主捐贈雲林縣5千劑快篩試劑 張麗善：抗疫及時雨

因應新冠肺炎疫情進入社區流行階段，中央流行疫情指揮中心宣布加強社區監測通報採檢，患者入院前需先篩檢，由於採檢數量將暴增，...

亞蔬中心展出研發30多年番茄、辣椒、甜椒、南瓜新品種

亞蔬–世界蔬菜中心的育種專家30多年研發培育許多適合台灣地區種植的番茄、辣椒、甜椒、及南瓜新品種。今天在亞蔬中心善化總部...

助弱勢防疫情 新麗企業陸續捐贈170萬片醫療級口罩

新冠肺炎疫情急遽升溫，口罩需求量大增，台南官田區新麗企業成立的簡天生紀念基金會，今天由新麗副總經理呂忠誠代表基金會捐贈5...

夏日省電好輕鬆！ 南市環保局受理節電補助申請開跑

極端氣候影響，夏天高溫與用電屢創紀錄，台南市環保局編列300 萬元，加速汰換老舊耗能設備，今年的住商節能改造補助計畫，即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。