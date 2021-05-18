亞蔬中心展出研發30多年番茄、辣椒、甜椒、南瓜新品種

亞蔬–世界蔬菜中心的育種專家30多年研發培育許多適合台灣地區種植的番茄、辣椒、甜椒、及南瓜新品種。今天在亞蔬中心善化總部舉辦蔬菜育種研究田間觀摩會，展示新育成品系，40多位學者專家與業界代表、農民交流。

亞蔬表示，台灣農業試驗單位、種子公司、大專院校育種研究人員，可申請亞蔬品系選育適合台灣環境、耐病蟲害、高品質、高產量的新品種，嘉惠台灣農民及消費者。

這次展示著重於在台灣具發展潛力的蔬菜品系。番椒育種專家德瑞克博士說，今年番椒田間展示的是亞蔬辣椒、甜椒育種研究計劃即將發表的最新番椒品系。我們也運用「自動化表型偵測系統」來做番椒耐熱篩選。

番茄田展示的則是結合多重抗病基因、半停心型濃綠肩大果番茄，平均果重為150到180克。番茄育種專家韓森博士表示，在田間展示的是台灣很受歡迎的濃綠肩鮮食大果番茄，具番茄黃化捲葉病毒病抗病性，他們也在進行褪綠病毒病的相關研究。

番茄育種研究人員許芸喆說，育種目標是要結合多重抗病性、提高營養成分及產量，降低農藥使用來達到友善環境及增加農民收益。南瓜田裏繁殖的是100多種多樣性南瓜種原以及正要命名的新品種「種苗亞蔬三號」，是抗多種病毒的南瓜品種。