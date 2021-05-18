快訊

實聯制該怎麼做才最有效？防疫線上實聯制懶人包

北市快篩陽性率11%降至4.7% 柯文哲忍不住又霸氣比中指

聽新聞
test
0:00 / 0:00

助弱勢防疫情 新麗企業陸續捐贈170萬片醫療級口罩

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
新麗副總經理呂忠誠（右）代表捐贈5萬片醫療級口罩給官田公所。記者周宗禎／攝影
新麗副總經理呂忠誠（右）代表捐贈5萬片醫療級口罩給官田公所。記者周宗禎／攝影

新冠肺炎疫情急遽升溫，口罩需求量大增，台南官田區新麗企業成立的簡天生紀念基金會，今天由新麗副總經理呂忠誠代表基金會捐贈5萬片醫療級口罩給官田公所、區長陳仁偉代表接受；公所將轉贈區內中、低收入戶與獨居老人、邊緣戶，協助弱勢家庭守護健康。

陳仁偉表示，因應疫情升高，市府規定外須全面配戴口罩，醫療口罩已成生活必需品，但對偏鄉獨居長者及家中有行動不便弱勢者家庭，到藥局採買口罩不便，也需額外開銷，感謝簡天生紀念基金會捐贈醫療口罩關懷弱勢，積極實踐企業社會責任，以實際行動關懷照顧弱勢族群。

官田區公所指出，新麗企業1962年至今一直是東南亞主要樹脂棉製造商，產品贏得全球纖維大廠-Lycra公司最高評價，成為全球性策略聯盟合作夥伴；新麗成立基金會後總裁簡榮財經常捐贈物資幫助弱勢家庭，今年因疫情延燒，預計捐贈220萬片口罩，以全台五個廠周邊鄉鎮區里為主，已發出170萬片，希望嘉惠弱勢族群。

新麗企業今天捐5萬片口罩給官田區公所。記者周宗禎／攝影
新麗企業今天捐5萬片口罩給官田區公所。記者周宗禎／攝影

口罩 疫情 獨居老人

延伸閱讀

果菜市場8名攤商不戴罩 新竹市施鐵腕開罰

買口罩加送防疫酒精吸買家下訂　高雄詐騙男大發國難財

加強街友防疫 台中發口罩、酒精加上大聲公舉牌宣導

影／虧他想得出來... 忘帶口罩？球鞋竟變替代品

相關新聞

只對高風險！台南首個社區篩檢站今成立 議員批巿府膨風

台南市第一個社區新冠肺炎篩檢站今天下午在東區衛生所成立，台南市長黃偉哲低調前往關切，表示這不是普篩站而是針對高風險族群。...

疫情嚴峻 奇美博物館宣布連續休館11天

新冠肺炎本土確診個案暴增，台南已提升為準第三級警戒，台南熱門景點之一的新奇美博物館宣布配合政府防疫升級，今天起至28日休...

企業主捐贈雲林縣5千劑快篩試劑 張麗善：抗疫及時雨

因應新冠肺炎疫情進入社區流行階段，中央流行疫情指揮中心宣布加強社區監測通報採檢，患者入院前需先篩檢，由於採檢數量將暴增，...

亞蔬中心展出研發30多年番茄、辣椒、甜椒、南瓜新品種

亞蔬–世界蔬菜中心的育種專家30多年研發培育許多適合台灣地區種植的番茄、辣椒、甜椒、及南瓜新品種。今天在亞蔬中心善化總部...

助弱勢防疫情 新麗企業陸續捐贈170萬片醫療級口罩

新冠肺炎疫情急遽升溫，口罩需求量大增，台南官田區新麗企業成立的簡天生紀念基金會，今天由新麗副總經理呂忠誠代表基金會捐贈5...

夏日省電好輕鬆！ 南市環保局受理節電補助申請開跑

極端氣候影響，夏天高溫與用電屢創紀錄，台南市環保局編列300 萬元，加速汰換老舊耗能設備，今年的住商節能改造補助計畫，即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。