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助弱勢防疫情 新麗企業陸續捐贈170萬片醫療級口罩
新冠肺炎疫情急遽升溫，口罩需求量大增，台南官田區新麗企業成立的簡天生紀念基金會，今天由新麗副總經理呂忠誠代表基金會捐贈5萬片醫療級口罩給官田公所、區長陳仁偉代表接受；公所將轉贈區內中、低收入戶與獨居老人、邊緣戶，協助弱勢家庭守護健康。
陳仁偉表示，因應疫情升高，市府規定外須全面配戴口罩，醫療口罩已成生活必需品，但對偏鄉獨居長者及家中有行動不便弱勢者家庭，到藥局採買口罩不便，也需額外開銷，感謝簡天生紀念基金會捐贈醫療口罩關懷弱勢，積極實踐企業社會責任，以實際行動關懷照顧弱勢族群。
官田區公所指出，新麗企業1962年至今一直是東南亞主要樹脂棉製造商，產品贏得全球纖維大廠-Lycra公司最高評價，成為全球性策略聯盟合作夥伴；新麗成立基金會後總裁簡榮財經常捐贈物資幫助弱勢家庭，今年因疫情延燒，預計捐贈220萬片口罩，以全台五個廠周邊鄉鎮區里為主，已發出170萬片，希望嘉惠弱勢族群。
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