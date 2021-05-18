助弱勢防疫情 新麗企業陸續捐贈170萬片醫療級口罩

新冠肺炎疫情急遽升溫，口罩需求量大增，台南官田區新麗企業成立的簡天生紀念基金會，今天由新麗副總經理呂忠誠代表基金會捐贈5萬片醫療級口罩給官田公所、區長陳仁偉代表接受；公所將轉贈區內中、低收入戶與獨居老人、邊緣戶，協助弱勢家庭守護健康。

陳仁偉表示，因應疫情升高，市府規定外須全面配戴口罩，醫療口罩已成生活必需品，但對偏鄉獨居長者及家中有行動不便弱勢者家庭，到藥局採買口罩不便，也需額外開銷，感謝簡天生紀念基金會捐贈醫療口罩關懷弱勢，積極實踐企業社會責任，以實際行動關懷照顧弱勢族群。