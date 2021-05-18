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夏日省電好輕鬆！ 南市環保局受理節電補助申請開跑

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
台南市環保局今年推住商節能改造補助計，透過診斷服務，節約用電。者鄭惠仁／攝影
台南市環保局今年推住商節能改造補助計，透過診斷服務，節約用電。者鄭惠仁／攝影

極端氣候影響，夏天高溫與用電屢創紀錄，台南市環保局編列300 萬元，加速汰換老舊耗能設備，今年的住商節能改造補助計畫，即日起至8月31日受理申請至補助款用完為止。此計畫同時結合能源診斷服務、節能改善建議，協助申請單位掌握耗電成因，更節省用電。

補助對象為公寓大樓公共空間、服務業、學校、機關及社福機構等，但不包含個人住宅、騎樓等。補助金額以改造費用的50%為原則，每一申請單位最高補助10萬元。補助項目包含LED 燈具、高效率馬達、能源管理系統 (EMS)等。

市長黃偉哲表示，汰換老舊耗能設備，不僅能有效減少能源浪費、降低電費支出、幫助全球共同減緩氣候變遷影響，更可以落實永續發展目標SDG 7「確保人人負擔得起、可靠和永續的現代能源」與SDG 11「建設包容、安全、具防災能力與永續的城市和人類住區」的精神。

環保局長謝世傑說，若將傳統常見T84呎單管山形燈具，汰換為同規格LED燈具，以每日使用6小時計，每年每具約可節省43.8度電，等同於減少22.3公斤CO2e。另外，若將動力設備中常見10馬力馬達，汰換為IE3等級，以每日使用75分鐘計，每年每台約可節省134度電，等同於減少68.2公斤CO2e。若是使用頻率更高的設備，汰換後還能得到更佳的節電與減碳效益。

詳細補助規範請至環保局官網查詢，「110年台南市住商節能改造補助計畫」 (https://reurl.cc/v5lGQo)，洽詢電話(06) 2686751轉352或 (02)27064505轉803。

氣候變遷 高溫 減碳

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