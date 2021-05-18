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台南技職博覽會E化 線上平台看更多
原訂5月20日至22日舉辦的台南市2021技職博覽會，基於防疫優先考量，教育局決定轉型採「E」化方式辦理，以影片進行技職校院及相關職群介紹，並彙整近年技職教育資源至線上平台，正陸續建置中。技職達人講座今天登場，以直播方式讓各校學生線上參與。
市長黃偉哲表示，雖然疫情險峻，但技職教育試探及推動仍相當重要，所以透過E化舉辦技職博覽會，除了防疫又能了解技職體系及生涯進路，而且線上資源的使用不受人數、時間、地理位置限制，還能重複瀏覽，讓效益擴大。
教育局長鄭新輝表示，除博覽會轉型，技藝教育績優人員暨技藝教育競賽頒獎典禮也取消，獎狀將轉請學校於適當場合表揚，同時市長也將提供競賽前3名學生獎品。
除取消實體觀覽及頒獎典禮外，原訂5月18日技職達人講座在防疫措施下，縮減限制僅由校內人員參與，並降低人數，同時進行直播，讓各校同步參加。將邀請三晶能源科技公司負責人林元笠、安平平安創意科技執行長施伯鋒經驗分享，教導學生如何學以致用，發揮所長，幫助讓學生規畫未來的夢想藍圖，裝上飛向未來的翅膀。
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