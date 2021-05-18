疫情升溫 黃偉哲：台南學生請防疫假從寬處理
新冠肺炎疫情升溫，雙北停課至5月28日，台南市長黃偉哲今天表示，台南市還未做到這一步，但若家長要求孩子不要到校，市府還是會尊重，若請防疫假將從寬處理。
黃偉哲今天接受媒體訪問時指出，台南市和其他縣市一樣，還沒有做到像雙北停課這一步；若直接停課，等於是學生被趕出校園，因許多場所關閉，也讓學生無處可去，無法確保學生們的安全，何況家長也不放心小孩在家裡。
黃偉哲說，台南市的高三和國三，因學期結束的早，畢業考也差不多考完，這段時間家長可以請防疫假，學生不用到校。其他年級學生方面，家長若有疑慮，要求孩子不要到校，市府也會尊重，若請防疫假將從寬處理。
至於台南市醫院的整備，黃偉哲表示，目前台南市進入準三級防疫狀態，遵守中央流行疫情指揮中心指示，超前部署；市府和台南市各大醫院院長、指揮中心南部指揮官莊銀清昨天也舉行視訊會議，且達成數項結論，包括醫院清零，衛生福利部台南醫院作為新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）專責醫院等。
黃偉哲說，台南市負壓隔離病床共有110床，現在有些占床狀態，將逐步清理釋出，以利未來提升量能收治確診病患。
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