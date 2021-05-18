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疫情衝擊善化牛墟今開市生意大減八成 休市至少到下月
疫情嚴峻嚴重影響傳統市場營運，台南善化牛墟市集上午開市，人潮較平常大減8成以上，整個牛墟市集人車稀落，買家三三兩兩。牛墟管理委員會也公告今天收市後將立即休市至少到月底、原訂22、25、28日開市決定取消；跑攤業者說，這次全台三大牛墟善化、鹽水及北港牛墟都配合一起休市防疫，以避免大規模群聚感染。
善化牛墟攤商說，以往10點不到就收攤，今天接近中午仍有一堆蔬果沒賣完，雖然知道生意一定會受疫情影響，但沒想到影響這麼大、為了生活還是要加班，真的很無奈。攤商說，這次因應疫情被迫休市，若疫情狀況改善，最快六月初才會重新開市。
善化牛墟市集今天周二開市、生意明顯受到影響，部分攤商也沒有出來擺攤；雖然今天按時開張營業，清晨5點多就有攤商擺攤，多數攤商都開張，原本周二牛墟市集周遭街道都滿是人潮車潮，今天人車卻是三三兩兩、停車場也空空蕩蕩，消費人數「不到平常的兩成」，攤商抱怨生意大受影響。
攤商說，以往清早擺攤通常到上午10點、不到5小時就全數賣光準備收攤，沒想到今天到中午蔬果還有一堆沒賣完，人潮大約較以往少了8成以上，雖然大家都知道疫情會影響生意，但真的沒想到影響這麼大，為了生活，還是要來賣。
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