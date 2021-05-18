快訊

中藥治新冠！順天堂通過緊急授權 清冠一號能治療輕症

獨家專訪確診者母親：兒子發燒氣喘無人理 2天仍無法送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情衝擊善化牛墟今開市生意大減八成 休市至少到下月

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
疫情衝擊善化牛墟今開市生意大減八成，決定休市至少到下月。記者周宗禎／攝影
疫情衝擊善化牛墟今開市生意大減八成，決定休市至少到下月。記者周宗禎／攝影

疫情嚴峻嚴重影響傳統市場營運，台南善化牛墟市集上午開市，人潮較平常大減8成以上，整個牛墟市集人車稀落，買家三三兩兩。牛墟管理委員會也公告今天收市後將立即休市至少到月底、原訂22、25、28日開市決定取消；跑攤業者說，這次全台三大牛墟善化、鹽水及北港牛墟都配合一起休市防疫，以避免大規模群聚感染。

善化牛墟攤商說，以往10點不到就收攤，今天接近中午仍有一堆蔬果沒賣完，雖然知道生意一定會受疫情影響，但沒想到影響這麼大、為了生活還是要加班，真的很無奈。攤商說，這次因應疫情被迫休市，若疫情狀況改善，最快六月初才會重新開市。

善化牛墟市集今天周二開市、生意明顯受到影響，部分攤商也沒有出來擺攤；雖然今天按時開張營業，清晨5點多就有攤商擺攤，多數攤商都開張，原本周二牛墟市集周遭街道都滿是人潮車潮，今天人車卻是三三兩兩、停車場也空空蕩蕩，消費人數「不到平常的兩成」，攤商抱怨生意大受影響。

攤商說，以往清早擺攤通常到上午10點、不到5小時就全數賣光準備收攤，沒想到今天到中午蔬果還有一堆沒賣完，人潮大約較以往少了8成以上，雖然大家都知道疫情會影響生意，但真的沒想到影響這麼大，為了生活，還是要來賣。

疫情衝擊善化牛墟今開市生意大減八成，決定休市至少到下月。記者周宗禎／攝影
疫情衝擊善化牛墟今開市生意大減八成，決定休市至少到下月。記者周宗禎／攝影
疫情衝擊善化牛墟今開市生意大減八成，決定休市至少到下月。記者周宗禎／攝影
疫情衝擊善化牛墟今開市生意大減八成，決定休市至少到下月。記者周宗禎／攝影

疫情 北港 傳統市場

延伸閱讀

3歲童與家人採買防疫物資走失 邊哭口罩還是戴緊緊

疫情升溫 台中市原住民族文化館休館至6月8日

防疫再升級 北市關渡自然公園全區關閉

疫情嚴峻 鹽水牛墟本月暫停3次

相關新聞

嘉市公園遭指「群聚又不戴口罩」 勸不聽市府恐封涼亭

嘉義市政府本月15日宣布進入準三級防疫，市民卻發現興嘉公園、文化公園等仍有人在群聚，且不戴口罩；市府建設處證實接獲反映指...

夏日省電好輕鬆！ 南市環保局受理節電補助申請開跑

極端氣候影響，夏天高溫與用電屢創紀錄，台南市環保局編列300 萬元，加速汰換老舊耗能設備，今年的住商節能改造補助計畫，即...

台南技職博覽會E化 線上平台看更多

原訂5月20日至22日舉辦的台南市2021技職博覽會，基於防疫優先考量，教育局決定轉型採「E」化方式辦理，以影片進行技職...

疫情衝擊善化牛墟今開市生意大減八成 休市至少到下月

疫情嚴峻嚴重影響傳統市場營運，台南善化牛墟市集上午開市，人潮較平常大減8成以上，整個牛墟市集人車稀落，買家三三兩兩。牛墟...

黃偉哲比照中央每天疫情記者會 宣布月底前盡量不住院

台南市目前雖然還沒有社區感染，但市長黃偉哲決定從今天起，比照中央疫情指揮中心每天開記者會公布疫情相關問題，他呼籲台南市民...

求救利器神定位！南市消防引導載用「119報案APP」馳援

「機車騎士連人帶車掉落楠西山區水溝，但附近沒有門牌。」台南市消防局救災救護中心接獲民眾報案台3線有車禍，但地點在山區位置...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。