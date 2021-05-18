嘉市公園遭指「群聚又不戴口罩」 勸不聽市府恐封涼亭

嘉義市政府本月15日宣布進入準三級防疫，市民卻發現興嘉公園、文化公園等仍有人在群聚，且不戴口罩；市府建設處證實接獲反映指公園群聚，將持續每天到較大的公園宣導，對未戴口罩開輔導單，若屢勸不聽將裁罰，同時發口罩給弱勢者；不排除考慮封起涼亭，暫時做管制。

本報記者今上午走訪興嘉公園，發現有2人坐著下棋並沒戴口罩，做運動的婦人也沒戴口罩，涼亭更有近10人聚集，但大部分有戴口罩；文化公園的運動民眾多有戴口罩，但大涼亭內有4人皆沒戴口罩聊天。

建設處表示，準三級的防疫原則上在室外要戴口罩、不能有10人以上聚會，每天都派人去嘉義公園、文化公園、興嘉公園等宣導，因文化公園會有許多外籍人士，還製作英文、越南文、印尼文、泰文、中文多語言的看板。