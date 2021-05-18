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台南將設快篩站 供台鐵自強號確診接觸者篩檢

中央社 / 台南18日電

台南市政府衛生局宣布，今天下午將在東區衛生所設立快篩站，只要自認曾與14日台鐵自強號117車次列車確診者有接觸，都可以接受篩檢。

衛生局人員指出，台南市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）快篩站將於今天下午2時在東區衛生所設置，21日將陸續在永康區、安南區及新營區等行政區衛生所設置快篩站。

衛生局表示，設置快篩站首要目的，主要是提供自認曾與14日台鐵自強號117車次確診者接觸的人接受核酸檢測（PCR），若是符合每天公告疫調足跡者，出現咳嗽、發燒、呼吸困難、腹瀉及嗅味覺異常等疑似新冠肺炎症狀，也能到快篩站進行篩檢。

衛生局指出，快篩站採取「深喉唾液」採檢，受檢者在獨立空間內將「咽喉處唾液」吐進採檢盒中，唾液採檢後再回家自主健康管理，等待24小時內PCR報告出爐。

若報告出現陽性者，將以防疫專車接送至專責醫院住院，其中無症狀或輕症病例者經衛生局通報傳染病防治醫療網指揮官同意後可至集中檢疫所收治。

衛生局呼籲市民平時做好個人衛生及防疫措施，早晚定時量體溫，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠場所或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同守護社區防線。

衛生局 新冠肺炎 衛生所

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