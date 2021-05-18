黃偉哲比照中央每天疫情記者會 宣布月底前盡量不住院

台南市目前雖然還沒有社區感染，但市長黃偉哲決定從今天起，比照中央疫情指揮中心每天開記者會公布疫情相關問題，他呼籲台南市民即日起到五月底，如果不是急迫的重大疾病，暫時不要到醫院住院，把量能留下來給可能即將發生的疫情。

台南市衛生局局長許以霖表示，今天下午將在東區衛生所啟動台南市第一個社區篩檢站，針對曾經有可能接觸確診個案的高風險族群，可以主動前往篩檢站，本周內將成立至少四個篩檢站，分別在安南、永康、新營。他並透露，台南市目前雖然還沒有社區感染，但是每天前往醫院進行自費篩檢的高風險族群都至少有上百人。

黃偉哲上午與副市長趙卿惠、許以霖一起開記者會，宣布台南市醫院啟動清零計劃，黃偉哲表示，清零計劃是中央的要求，但是台南市跑得比較前面，目前已經做得差不多，許以霖則表示將在本周完成。

許以霖強調，清零不是清空，主要是針對目前在醫院裡面的病人及醫護進行全面篩檢，確定都是陰性，新收的病人會先隔離等到確定是陰性，以避免院內的感染。

黃偉哲表示，和平醫院等醫院的慘痛教訓，台南一定不能重蹈覆轍，而且疫情變化很快，像高雄惠仁醫院昨天就有院內人員確診，所以台南15家區域級以上醫院都會啟動清零，避免發生院內感染，而台南市目前責任醫院是衛生福利部台南醫院，所有的病床都將清空，留給新冠肺炎患者，台南市目前負壓病床有110床，也都會全部清空。

許以霖表示，目前在社區設立篩檢站，不是民眾想來就可以，這是公費篩檢，主要針對高危險群，如果不是就會被拒絕，一旦篩檢，就會被匡列為健康自主管理對象，有相關的限制。