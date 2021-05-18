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求救利器神定位！南市消防引導載用「119報案APP」馳援
「機車騎士連人帶車掉落楠西山區水溝，但附近沒有門牌。」台南市消防局救災救護中心接獲民眾報案台3線有車禍，但地點在山區位置不明， 執勤員線上引導民眾下載、開啟「119報案APP」，成功取得確切定位點，修正救護車導航路線，縮短行車路程，加速抵達救援。
台南市消防局救災救護中心，5月13日下午1點多受理位於楠西區台3線郊外車禍救護案，機車自摔跌入水溝內，1名男性傷者待救，路過民眾撥打119報案，但因報案人皆來自外地，加上周邊環山、無電線桿號、路名及門牌，以致不好描述確切案發地點。
執勤員確認民眾手機有網路開啟定位後，線上引導民眾下載、開啟「119報案APP」，並點選「救護報案」功能再次進線，便成功取得確切定位點，修正救護車導航路線，縮短行車路程，加速抵達救援。
市長黃偉哲說，「119報案APP」不僅是以科技方式報案，民眾更可預輸入「緊急聯絡人資料」於該APP，使報案同時簡訊通知重要關係人，針對聽、語障人士、或迷途登山客…等皆可完成1鍵求救，提倡民眾應多加善用。
消防局長李明峯表示，「119報案APP」是以手機內建GPS座標定位，但提醒各家手機初次開啟內建GPS定位，約需數分鐘抓取訊號，民眾使用APP報案後應「留在原地」等待，以利消防局119指揮中心精準掌握位置，此外建議民眾開啟「高精確度模式」及「Wi-Fi」，更能提高定位準確度，以免錯失救援良機。
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