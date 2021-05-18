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史上首遭 嘉義縣龍舟賽連2年因新冠肺炎疫情停辦
端午節腳步近了! 今年嘉義縣龍舟競賽原訂6月14日端節在東石鄉漁人碼頭登場，因新冠肺炎疫情急遽升高，本土案例激增，導致有社區傳播風險疑慮，縣府委託辦理的東石鄉公所基於防疫優先，為避免龍丹賽成為防疫破口，決定停辦，這是第2年因疫情停辦。
東石鄉公所說，停辦是為保障參賽者、工作人員及民眾健康，提早宣布，讓有意參賽團體有所因應，去年疫情延燒，東石鄉公所也宣布停辦龍舟賽，龍舟賽今年第38屆，繼18年前SARS停辦龍舟賽，第3次因疫情停辦龍舟賽，且是連2年停辦。
去年停辦，活動費用來採購2艘全新龍舟，加上縣府補助，採購4艘龍舟，汰換使用逾30年的老舊龍舟，龍舟競賽在東石漁港舉行，依往例參賽前，東石鄉公都會在漁人碼頭，邀請先天宮王爺坐鎮，由縣長、鄉長等來賓焚香祭拜，接著10位點睛官身披紅綾、持香參拜，為10艘龍舟點睛開光，比賽取消，不舉行龍舟點睛開光。
往年在東石漁人碼頭，結合觀光與在地特產，舉辦農特產品展售，免費品嘗蚵仔粥，今年也取消，消息傳出，讓計畫組隊參加龍舟賽選手感到失望，但為防疫也要配合，龍舟賽取消，影響漁人碼頭商家小吃及農漁民販售農漁產預期收益，少了觀光收入。
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