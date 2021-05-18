快訊

停課不停學亂象！酷課雲、學習吧好卡 雙北學生抓狂

只剩台南2校要上實體課！全台155所大專改採遠距教學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防移工入校園 台南貼出多國語言宣導文字

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局製作4種語言的進入校園宣導文字，提醒大家注意。圖／南市教育局提供
台南市教育局製作4種語言的進入校園宣導文字，提醒大家注意。圖／南市教育局提供

台南市教育局已公告校園暫時全面禁止對外開放，但仍發現有外籍移工入校運動，已提供英語、越南語、泰國語、印尼語的宣導文字，張貼在校門口明顯位置，提醒民眾注意。

教育局長鄭新輝表示，因應新冠肺炎疫情，南市已在12日公告校園暫時全面禁止對外開放，15日再次發布新聞重申校園禁止進入，學校也已製作「配合防疫校園全面禁止開放」布條。但近日發現有外籍移工進入校園運動，隨即製作4語言的宣導文字，張貼在校門口。

但因部分學校校園屬開放式，或僅以綠籬與外界作區隔，難以有效阻隔民眾進入校園，故將提請市府跨局處協調會議，請市府相關單位協助加強校園安全維護，並請警察局加強校園巡邏。若發現民眾擅入校園，協助進行勸離，如經勸導不聽，將蒐證移請衛生局依傳染病防治法第7條規定開罰。另請里鄰協助廣播宣播相關防疫規範，一起配合防疫，共同守護師生健康。防疫期間未經允許擅闖校園將罰3000至15000元。

有校長表示，也有社區居民習慣性要進入校園運動，或有外籍移工要推老人入校園，經勸導都能遵守。台南市區許多學校都有警衛，但因警衛周末假日不上班，有些學校將協調警衛暫時於周日上班，不要讓防疫出現破口。

移工 教育局 衛生局

延伸閱讀

台南龍舟賽停辦 奇美博物館休館至28日

南市提高防疫規格 系列活動取消或改線上

幼兒園隨育兒津貼加碼調漲月費 台南宣布全面採審議制

國中會考台南防疫全面升級 加碼防護措施

相關新聞

公路總局副局長從萬華返嘉義鬧肚子痛 醫護緊張快篩

在台北市萬華區上班的公路總局副局長林聰利，日前返鄉嘉義縣，突然肚子痛，手腳稍微酸痛，趕緊到某大醫院掛急診，由於萬華區是這...

史上首遭 嘉義縣龍舟賽連2年因新冠肺炎疫情停辦

端午節腳步近了! 今年嘉義縣龍舟競賽原訂6月14日端節在東石鄉漁人碼頭登場，因新冠肺炎疫情急遽升高，本土案例激增，導致有...

防移工入校園 台南貼出多國語言宣導文字

台南市教育局已公告校園暫時全面禁止對外開放，但仍發現有外籍移工入校運動，已提供英語、越南語、泰國語、印尼語的宣導文字，張...

連2次大停電引民怨 孫大千：揭穿蔡英文欺騙人民的謊言

全台一周內發生兩次大停電，引發民怨，前立委孫大千在臉書批評「真的爛爆了！」蔡英文還要繼續鬼扯「民進黨執政，台灣不缺電」嗎...

雲林虎尾公所闢謠 市場改建沒要拆

占地1公頃的雲林縣虎尾鎮第1公有零售市場，裡面第1賣場已登錄歷史建物，近期卻傳出市場將拆除重建；縣府文觀處和虎尾鎮公所昨...

嘉市汙水管材決策遭質疑 黃敏惠激動澄清

嘉義市議員蔡文旭上周質詢市府做「汙水下水道系統」省錢未用較好管材，昨天質詢再說，HDPE管比PVC管僅多些經費，壽命卻多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。