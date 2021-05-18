防移工入校園 台南貼出多國語言宣導文字

台南市教育局已公告校園暫時全面禁止對外開放，但仍發現有外籍移工入校運動，已提供英語、越南語、泰國語、印尼語的宣導文字，張貼在校門口明顯位置，提醒民眾注意。

教育局長鄭新輝表示，因應新冠肺炎疫情，南市已在12日公告校園暫時全面禁止對外開放，15日再次發布新聞重申校園禁止進入，學校也已製作「配合防疫校園全面禁止開放」布條。但近日發現有外籍移工進入校園運動，隨即製作4語言的宣導文字，張貼在校門口。

但因部分學校校園屬開放式，或僅以綠籬與外界作區隔，難以有效阻隔民眾進入校園，故將提請市府跨局處協調會議，請市府相關單位協助加強校園安全維護，並請警察局加強校園巡邏。若發現民眾擅入校園，協助進行勸離，如經勸導不聽，將蒐證移請衛生局依傳染病防治法第7條規定開罰。另請里鄰協助廣播宣播相關防疫規範，一起配合防疫，共同守護師生健康。防疫期間未經允許擅闖校園將罰3000至15000元。

有校長表示，也有社區居民習慣性要進入校園運動，或有外籍移工要推老人入校園，經勸導都能遵守。台南市區許多學校都有警衛，但因警衛周末假日不上班，有些學校將協調警衛暫時於周日上班，不要讓防疫出現破口。