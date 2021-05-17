每天校外活動都要登記 嘉市國中小推「軌跡紀錄」
嘉義市為「準三級」防疫，現維持無新冠肺炎本土確診個案，市府教育處認為學校對學生是相對安全的場所，宣布暫不停課，但今天推出國中、國小及幼兒園要進行「軌跡紀錄」，學童須寫下除了在學校以外，還有無去其他地方，以利做好防疫工作，若有需要時能追蹤。
據了解，各學校「軌跡紀錄」表格相仿，民族國小讓學童每日勾選離開學校後，「有出門」或「沒有出門」，勾沒出門，要記錄所去的場所，還要填有無戴口罩；北興國中除了寫校外足跡，還有勾選「是否有接觸外地來的親友」、填「體溫紀錄」。
教育處指出，嘉市國中及國小校園相關防疫，包括校園目前暫停開放，家長與訪客都不得進入校園，若有必要須配戴口罩及實聯制，學校場館不對外開放，社區大學及樂齡課程也暫停，學生畢業旅行、戶外教學及參訪暫停，設置「防疫在家數位學習資源」專區等。
教育處處長林立生說，嘉市的校園防疫全面升級，學校相對其他學生可去的場域仍相對安全，經討論後維持正常上班課、暫不停課，以免停課後學生沒有妥適安排，反而流落到其他人潮擁擠場所，不過國三應屆畢業生得依規定向學校請假。
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