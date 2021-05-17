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獨／「台塑沒按計畫發電造成缺電」 台塑怒斥台電說謊栽贓

防疫升級！雲林再作出10項規定 學校社區機關多有限制

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
縣府針對防疫升級今天再召開防疫會議，作出十項規定施。圖／雲林縣府提供
縣府針對防疫升級今天再召開防疫會議，作出十項規定施。圖／雲林縣府提供

雲林縣長張麗善今天召集縣府一級主管再召開防疫會議，對各學校社區與機關作出10項規定如下：

1.縣府本月18日起啟動異地辦公，員工進入縣府須配戴識別證；洽公實聯制、須戴口罩及量測體溫。又公務訓練及研習停止、非必要不外地洽公。

2.雲林縣文化場所關閉至5/28，雲林縣公共圖書館(含20鄉鎮圖書館、分館) 、展覽館、表演廳、北港文化中心、地方文化館舍、雲林創意設計中心。另雲林縣公共圖書館(含20鄉鎮圖書館、分館)展延書籍(含DVD、雜誌)歸還、取書日期至6/15(二)，及提供自動還書箱服務，減少民眾外出機會及接觸風險。公私立游泳池即日起至5/28暫停服務。

3.學生防疫假不列入出缺席計算，也不扣分。教室即使開冷氣仍需開窗保持通風， 建議用餐使用隔板或分開用餐。

4.爭取集中檢疫所及快篩試劑，防疫旅館積極整備。

5.妥善安置遊民。

6.營業場域加強督導稽查並強制戴口罩，不配合即開罰。

7.加強外籍移工管理。

8.擴大並加強公共場所清消作業

9.加強輔導減少宗教活動參加人數，改為線上參與。

10.社區癌症篩檢服務、教育訓練、長者健康促進班及糖尿病支持團體活動即日起到5/28停止辦理。

縣府實施異地辦公，縣府服務窗口移至戶外。圖／雲林縣府提供
縣府實施異地辦公，縣府服務窗口移至戶外。圖／雲林縣府提供

圖書館 口罩

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