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專責醫院線上會議 黃偉哲：力阻疫情進社區

中央社 / 台南17日電

北部的新冠肺炎疫情進入社區流行階段，台南市長黃偉哲今天邀集南區傳染病防治醫療網指揮官莊銀清與台南市15家醫院院長召開線上會議，討論防堵新一波的疫情感染。

今天會議聚焦在如何整合台南市所有可用資源及能量，防堵新一波疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）感染。面對疫情來勢洶洶，黃偉哲會中直言，台南市無法阻止其他縣市的民眾來台南，也無法斷言台南一定能保持0確診，所以該做的防疫準備要做好。

黃偉哲提及包括篩檢準備、責任醫院的準備、病床提供，設置集中檢疫所都要及早建置，各醫療院所如果有欠缺醫療資源，南市府會盡速提供，並分配到各個院所、各大醫院，現階段台南市要集中能量建置最強的防禦，避免碰到變局出現混亂。

會中有部分醫院反映篩檢量能不足，黃偉哲立即裁示防疫優先，篩檢量能不足部分先由南市府以預算500萬元緊急採購快篩試劑，並盡速配發各大醫院，協助醫院落實清零計畫。

今天會中邀請國立成功大學醫學院附設醫院院長沈孟儒分享防疫經驗，他表示，成大醫院住院病人已全數完成PCR核酸檢測，新入院者一律進行PCR檢測，並於檢測報告出來前，採固定區域收治；現階段如有侵入性檢查需求，應提出3日內PCR檢測陰性證明，並已主動降載15%醫療營運；另外，也建議洗腎病人每週能重複檢驗1次。

另外，衛生局長許以霖表示，目前已規劃設置戶外篩檢站，東區衛生所預計18日完成設置並啟用，其他衛生所也會陸續完成，請民眾放心。並呼籲民眾如近期有咳嗽、發燒、呼吸困難、腹瀉、嗅味覺異常等疑似COVID-19症狀，戴上口罩儘速就醫或向南市防疫專線06-2880180諮詢就醫管道。

衛生所 疫情 黃偉哲 新冠肺炎 COVID-19

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