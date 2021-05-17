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七天內兩次分區限電 台電承認：供電不足

為什麼又是CD組分區停電？台電晚間說明原因

大停電！雲林今晚分區限電影響達兩、三萬戶

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
台電今晚突然停電，雲林縣各地採分區限電。圖／本報資料照片
台電今晚突然停電，雲林縣各地採分區限電。圖／本報資料照片

今天下午用電需求攀升，今晚19時30分負載達3487.2萬瓩，各地傳出停用訊息，雲林有四個輸電所將採取分區輪流停電，預估將有萬餘戶受影響，台電將隨時透過媒體發布停電最新訊息並向用戶致歉。

台電指出，到今晚電力負載達3487.2萬瓩，供給方面的興達電廠1號機雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，至19時35分發電量僅4成。且水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮。

為維持電力供需平衡，系統將自動保護設備動作，將有部分地區停電。雲林地區因低頻卸載，目前台電雲林區處有4條饋線緊急停電，請C、D組廠家預為準備。如有最新消息將立即向大家說明。

在低頻卸載短暫性停電的地區分布如下，A組為斗南鎮阿丹里、將軍里、東仁里、三光里、忠孝路、舊社里等部份區及雲林教養院，受影響約2389戶。

B組為西螺鎮新豐里、新安里、頂湳里、廣與里、七座里、福田里等部分地區，路段為市場南路、福來路部份路段，光復西路、光復東路、建興路、興農西路、光明西路、中正路、平和路、平和南路、福興路、公正一路、西興路、大園街等部份路段，受影響約5710戶。

C組鄉鎮-斗六市. 西螺鎮.虎尾鎮.麥寮鄉.台西鄉.東勢鄉.崙背鄉.二崙鄉.斗南鎮.莿桐鄉（惟目前尚未接獲通知進行第二輪C組停電作業)

D組為四湖鄉與水林鄉，溪底村、四湖村、新庄村、鹿場村、蘇秦村、車港村等部份路段，受影響約5829戶。

台電表示，這三組的停電屬低頻卸載，影響合計13928用電戶，這萬餘戶在實施短暫性停電後，很快又恢復供電。

至於雲林分區停電的部分，每一輪限電時間五十分鐘，輪停影響的戶數約2萬1千多戶，請民眾限電時間切勿搭電梯，第一輪8時50分至9時40分，共18條饋線，停電範圍為褒忠鄉、台西鄉、口湖鄉、四湖鄉。

停電 台電

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