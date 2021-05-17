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確診案例曾出入台南這兩座廟 衛生局籲民眾小心健康

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
衛生局派員在後壁福安寺已完成清潔消毒。圖 ／衛生局提供
衛生局派員在後壁福安寺已完成清潔消毒。圖 ／衛生局提供

台中市政府衛生局公布案1946宜蘭嬤帶著案2016台中孫全台跑透透進香相關足跡，台南市政府衛生局今晚發布，本月8日也曾來過鹽水武廟與後壁福安寺，已派員完成清消。

住宜蘭的阿嬤案1946確診，經查，發現她曾帶著就讀台中重慶國小的孫女，從台北啟程參加往南部的進香團，在5月8日及9日，沿途前往雲林、高雄、台南、彰化及苗栗多間廟宇，但是台中市政府公布的兩人足跡卻寫得很簡略。

經追問，台南市政府衛生局晚間表示，本月8日宜蘭阿嬤等，也曾來過鹽水武廟與後壁福安寺上香，獲知後第一時間已完成清潔與消毒，也籲請近日曾出入該兩座寺廟者，留意自己健康。

台南市政府衛生局完成鹽水武廟清消。圖 ／衛生局提供
台南市政府衛生局完成鹽水武廟清消。圖 ／衛生局提供

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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