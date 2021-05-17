嘉縣暫停民眾打疫苗 各鄉鎮衛生所設快篩站
嘉義縣進入準三級警戒，今天召開醫療應變會議，啟動通訊診療、慢性處方箋藥來速、衛生所設快篩站、疫苗醫護優先接種等策略，全力阻斷傳播，防堵疫情南下。
針對民眾出現爭打疫苗現象，為維持醫療量能，嘉義縣暫停民眾自費或預約疫苗接種，優先以醫護人員為主，5月16日前預約的民眾將依疫苗撥入情形，優先安排施打。
衛生局長趙紋華表示，嘉義縣採購快篩檢驗試劑，在各鄉鎮市衛生所成立快篩站，針對確診旅遊足跡等高風險族群進行篩檢，預防隱型個案在社區傳播。
縣長翁章梁指出，嘉義縣配合中央4大醫療應變策略，至5月28日止轄內4大醫院門診慢性穩定病人以遠距視訊方式提供服務，慢性處方箋採戶外「藥來速」取藥，戶外發燒篩檢再增設戶外檢傷分類，嘉義長庚醫院及大林慈濟醫院國際醫療暫停，積極整備醫療量能，。
衛生局呼籲，如出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，請主動與所在地衛生所聯繫或撥打1922專線，儘速就醫採檢，接獲檢驗結果前應留在住所，不可外出，保護自己和他人健康，團結度過疫情危機。
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