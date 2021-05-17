台南明起設篩檢站 市府動用500萬緊急採購快篩

台南市長黃偉哲今天與市區15家大型醫院院長舉辦視訊會議，啟動清零計畫，避免確診病例進入醫院裡，其中成大醫院已完成全院住院患者的PCR核酸檢測，都是陰性，近期民眾如果要到成大進行侵入性檢查需，必須提出3日內PCR檢測陰性證明。黃偉哲則表示將動支500萬元緊急採購快篩試劑，盡量擴大篩檢的量能。

黃偉哲今天邀集南區傳染病防治醫療網指揮官莊銀清、衛生局及15家醫院院長召開線上會議，自即日起實施下列應變作為：

一、 醫療營運全面降載 二、 加強社區監測通報採檢 三、 加強員工健康監測 四、 設置戶外採檢區擴大篩檢 五、 擴大開設專責病房 六、 運用遠距醫療於門診慢性穩定病人 七、 國際醫療暫停(特殊或緊急採專案許可除外) 八、 加強門禁管制及環境清消

會中同時邀請國立成功大學醫學院附設醫院沈孟儒院長分享防疫經驗，沈孟儒表示，成大醫院住院病人已全數完成PCR核酸檢測，新入院者一律進行PCR檢測，並於檢測報告出來前，採固定區域收治，現階段如有侵入性檢查需求，應提出3日內PCR檢測陰性證明，並已主動降載15%醫療營運；另外，也建議洗腎病人每週能重複檢驗一次。

衛生局表示，目前已規劃設置戶外篩檢站，東區衛生所將在明天18日完成設置並啟用，其他衛生所也會陸續完成，民眾如近期有咳嗽、發燒、呼吸困難、腹瀉、嗅味覺異常等疑似COVID-19症狀，請戴上口罩儘速就醫或向本市防疫專線06-2880180諮詢就醫管道。